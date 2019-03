Par klusumu, trakošanu un iečāpošanu brīnumainajā. Saruna ar Veltu Sniķeri

Šī gada Latvijas Literatūras gada balva (LALIGABA) par mūža ieguldījumu piešķirta Veltai Sniķerei – dzejniecei, jogas pasniedzējai un cilvēktiesību aizstāvei, kuras lakoniskajā un askētiskajā daiļradē, šķiet, ierakstīts viss cilvēces esības kodols, sākot no pašiem pirmsākumiem un viegli un viedi iesniedzoties arī nākamībā. Kā vēsta viņas vārsmas, "dzeja ir iečāpojums brīnumainajā". Un caur Veltu Sniķeri mums ir klusa iespēja tur uz brīdi arī iečāpot.

Dzeju Sniķere raksta jau no piecu gadu vecuma, savukārt 13 gadu vecumā pievērsusies jogai un Austrumu filozofijai. Noklausījusies Harija Dīkmaņa lekciju, viņa paziņoja, ka vēlas pie šī cilvēka mācīties. Iesākumā Dīkmanis uz ko tādu raudzījies skeptiski, sakot, ka bērnus nemāca, taču Sniķeres neatlaidība un uzstājība, kā arī savam vecumam neierastās zināšanas par Austrumu filozofiju pierādīja, ka ir tam gatava. "Jums jau laikam neko nevar atteikt," sacījis Dīkmanis.

Sniķere dzimusi 1920. gada 25. decembrī Veļikije Lukos, kad viņas vecāki atgriezās mājās no bēgļu gaitām, kurās viņus piespieda doties pilsoņu karš. Dzīvojot neatkarīgajā Latvijā, Velta studēja filozofiju un vēsturi Latvijas Universitātē, bet 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Austriju. 1946. gadā viņa apmetās uz dzīvi Londonā, kur "King's College" apguva salīdzinošās reliģijas, kā arī fizioterapiju. No 1954. līdz 1958. gadam viņa bija dejotāja Rama Gopala indiešu deju grupā, bet 1965. gadā kļuva par jogas pasniedzēju un šo nodarbi turpināja līdz pat 2017. gadam.

1941. gadā iznāca Sniķeres pirmā dzejas publikācija, bet no 1950. līdz 2019. gadam klajā laisti astoņi dzejas krājumi, kā arī latviešu dainu atdzejojums angļu valodā. Angliski viņa atdzejojusi arī Zinaīdas Lazdas, Vizmas Belševicas, Andreja Eglīša un citu autoru dzeju, savukārt latviski atdzejojusi Viljama Bleika, Rainera Marijas Rilkes un Česlava Miloša daiļdarbus.

Paralēli radošajai darbībai, Austrumu filozofijai un jogai (viņa bija viena no organizācijas "British Wheel of Yoga" dibinātājām) Sniķere arīdzan aktīvi darbojās starptautiskajā PEN klubā, daudzus gadus ieņemot Trimdas PEN kluba Londonas nodaļas prezidentes amatu, un Britu līgā Eiropas brīvībai ("British League of European Freedom").

Publiski starptautiskos kongresos, kuros allaž ieradusies latviešu tautastērpā, viņa paudusi savu nostāju pret padomju okupāciju Latvijā, publicējusi vairākus politiskus rakstus par attiecīgo tematu, no kuriem slavenākais ir "Par ko mēs cīnāmies". 2004. gadā Sniķerei piešķirta Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) balva, bet 2007. gadā – Triju Zvaigžņu ordenis.

Pēc LALIGABA apbalvojuma pasniegšanas, kas notika Londonā 12. martā, man bija iespēja uzdot dzejniecei dažus jautājumus. Sniķeres runa ir gandrīz tikpat lakoniska kā viņas dzeja, un pēc tam vēl labu brīdi negribas pilnīgi neko – vien pasēdēt klusumā un vienatnē. Bet kas tev dos?