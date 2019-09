Rīgā norisinās jau ceturtā starptautiskā atdzejas darbnīca

Laikā no 9. līdz 15. septembrim Rīgā norisināsies jau ceturtā atdzejas darbnīca, kuru organizē literatūras eksporta platforma "Latvian Literature". Šogad darbnīcā piedalās septiņi dzejnieki no Latvijas, Sīrijas, Horvātijas, Lielbritānijas, Beļģijas un Polijas.

Latviju darbnīcā pārstāvēs Ingmāra Balode un Oskars Orlovs (Raibīs / Spotty), kuri strādās pie atdzejojumu tapšanas kopā ar Holudu Šarafu (Kholoud Charaf) no Sīrijas, Goranu Čolakhodžiču (Goran Colakhodzic) no Horvātijas, Elanu Grīgu Mjūzu (Elan Grug Muse) no Lielbritānijas, Ksajvē Rūlensu (Xavier Roelen) no Beļģijas un Tomašu Baku (Tomasz Bak) no Polijas. Darbnīcas moderatora pienākumus pildīs Skotijā dzīvojošais ASV dzejnieks, tulkotājs un kritiķis – Raeins van Vinkls (Ryan van Winkle).

Darbnīcas laikā dzejnieki atdzejos viens otra darbus, fiziski atrodoties vienā telpā, kas ļauj operatīvi atrisināt tulkošanas procesā radušos jautājumus un neskaidrības. "Šī gada darbnīca ir īpaša ar to, ka tajā piedalās dzejnieki no tik daudzām valstīm, radot jaunus dzejas tulkojumus sīriešu, horvātu, velsiešu, beļģu, poļu, latviešu un latgaliešu valodās. Iepriekšējās trijās darbnīcās satikās dzejnieki no Latvijas un Lielbritānijas, kas tika īpaši vērsts uz to, lai mēs iegūtu jaunus atdzejojumus angļu valodā dalībai Londonas grāmatu tirgū. Šogad mēs skatāmies jau plašākā diapazonā," pastāstīja platformas "Latvian Literature" grantu un tulkotāju programmas koordinatore Juta Pīrāga.

Darbnīcas ietvaros dzejnieki arī tiksies ar Latvijas Rakstnieku savienības veidotās kultūrizglītības programmas rakstnieku profesionālās meistarības celšanai – "Literārā akadēmija" – dalībniekiem, kā arī viesosies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, lai iepazīstinātu svešvalodu studentus ar savu darbu un mudinātu arī viņus nākotnē pievērsties literārajai tulkošanai.

Rezultātu dzejnieku nedēļas laikā paveiktajam varēs redzēt un dzirdēt 14.septembrī pulksten 17.00 mākslas centrā "Noass" (AB dambis 2), kur norisināsies jau ikgadējie lasījumi "Dzeja un @dzeja".

Atdzejas darbnīcu organizē literatūras eksporta platforma "Latvian Literature" sadarbībā ar starptautisko organizāciju "Literature Across Frontiers" un finansiāli atbalsta Eiropas Komisija un Latvijas Kultūras ministrija.