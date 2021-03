Izziņota pasākumu pieteikšana sarunu festivālam 'Lampa'

Vasaras izskaņā, 20. un 21. augustā, Cēsīs notiks septītais sarunu festivāls "Lampa". Ja epidemioloģiskā situācija būs labvēlīga, lai satiktos un sarunātos klātienē, tas no ierastā Cēsu pils parka pārcelsies uz jaunām sarunu vietām pilsētā un būs skatāms arī festivāla mājaslapā un citās platformās. Arī šogad ikvienam ir iespēja organizēt savu pasākumu "Lampā", idejas piesakot konkursā no 1. marta līdz 15. aprīlim.

"Sarunu festivāla "Lampa" programma ir tikpat neprognozējama un negaidīti pārsteidzoša kā ikviena interesanta saruna. Ik gadu to radām kopā ar daudzām organizācijām un aktīvistiem, tāpēc aicinām ikvienu privāto, valsts un nevalstiskā sektora organizāciju un katru radošu un idejām bagātu prātu pieteikt savu pasākumu septītajam sarunu festivālam "Lampa". Par šī gada virstēmu esam izvirzījuši CIEŅU, jo ticam, ka saruna bez cieņas kļūst par cīņu. Tomēr, piesakot pasākumus, tēmas izvēlē nekādu ierobežojumu nav, un tai nav noteikti jāsakrīt ar festivāla virstēmu," aicina sarunu festivāla "Lampa" programmas kuratore Egita Prāma.

Tāpat kā citus gadus, ikviens var pieteikt neierobežotu pasākumu skaitu (vienas vai pusotras stundas garumā) un, izturot konkursu, tos organizēt uz festivāla piedāvātajām skatuvēm. Pasākuma tēma, saturs, scenārijs un dalībnieki ir brīva pasākuma rīkotāja izvēle, tāpat kā formāts, kas pakļauts tikai domas lidojumam – no nopietnām sarunām un spraigām diskusijām līdz teātra spēlēm un izzinošām darbnīcām. Tikmēr LAMPAS komanda parūpēsies par tehnisko nodrošinājumu, festivāla atmosfēru un pasākumu tiešraidi. Gadījumā, ja epidemioloģiskā situācija neļaus piedzīvot sarunas klātienē, festivāla pasākumus varēs vērot tiešraidē.

Pirms sava pasākuma pieteikšanas aicinām iepazīties ar "Lampas" veidoto ceļvedi pasākumu rīkošanā, kas pieejams šeit, kā arī gūt iedvesmu, noskatoties kādu no pagājušā gadā pasākumiem festivāla mājaslapā.

Ieeja apmeklētājiem festivālā ir bez maksas, līdz ar to festivāla izmaksas tiek segtas no ziedojumiem, grantiem un pasākumu rīkotāju līdzmaksājumiem, kuru lielums atkarīgs no izvēlētās norises vietas un laika. Tomēr arī šogad festivāla komanda piedāvā atbalstu: Swedbank Latvija piedāvā bezmaksas dalību Ilgtspējas skatuvē organizācijām un indivīdiem, kuru pasākumi ir saistīti ar vides ilgtspēju, sabiedrības ilgtspēju un labu pārvaldību, savukārt Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS piedāvā ierobežotu bezmaksas dalības vietu skaitu indivīdiem – visu tēmu pasākumiem, bet biedrībām un nodibinājumiem – pilsoniskās sabiedrības pasākumiem.

Festivāla pasākumu skaits ir ierobežots, tāpēc visi pieteicēji – gan organizācijas, gan indivīdi – piedalās konkursā. Visus pieteikumus izvērtēs festivāla rīkotāji un sadarbības partneri: fonds atvērtai sabiedrībai "Dots", "Swedbank Latvija", reklāmas aģentūra "Armadillo", komunikācijas vadības aģentūra "Deep White", Cēsu novada pašvaldība, Vācijas Federālā ārlietu ministrija un "British Council" pārstāvniecība Latvijā. Pieteicēji tiks informēti par konkursa rezultātiem ne vēlāk kā 2021. gada 10. maijā.