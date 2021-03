Latvijas Dizaina gada balvai iesniegti 150 darbi

Šā gada 28. februārī noslēgusies darbu iesniegšana Latvijas Dizaina gada balvai 2021. Kā informē organizatori, uz piecām kategorijām iesniegti kopumā 150 dažādi darbi.

Vides un interjera dizaina kategorijā iesniegti 37 darbi, produktu dizaina kategorijā – 54, pakalpojumu politiku un stratēģiju dizaina kategorijā – 14, grafikas dizaina kategorijā – 33, digitālā dizaina kategorijā – 12.

Galvenās balvas ieguvējs saņems Latvijas Republikas Kultūras ministrijas naudas balvu 2000 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas. Naudas balva ir paredzēta starptautiskā mārketinga un eksporta veicināšanai, summa pirms nodokļiem.

LDGB organizatori šogad ieviesa jaunus nosacījumus darbu pieteikšanas kārtībā, lai atlasītu tiešām kvalitatīvus darbus konkursa vērtēšanai. Tāpēc jo īpašs gandarījums, ka konkursa vērtēšanai pieņemto darbu skaits ir pārsniedzis iepriekšējos gados pieredzēto un sasniedzis 150.

Latvijā pēdējā laikā radīts ļoti daudz patiešām izcilu dizaina darbu. Līdz ar to konkursa galvenā balva kļuvusi vēl vērtīgāka, jo konkurence ir sīva un kļūt par labāko no 150 labākajiem tiešām nebūs viegli, raksta rīkotāji.

Kurš no 150 pretendentiem būs nominants, to lems starptautiskā žūrija, bet ikvienam dalībniekam būs iespēja būt klātesošam starptautiskā konferencē šī gada 26. maijā.

Tāpat katrs no 150 dalībniekiem, kurš to ir vēlējies, pēc darbu vērtēšanas noslēguma saņems visu žūrijas locekļu rakstisku recenziju par savu darbu. "Ceram, ka tas būs vērtīgs ieguvums un palīdzēs straujākai izaugsmei arī tiem, kuriem nebūs laimējies iegūt kādu no balvām," raksta organizatori.

Šā gada 2. martā notika pirmā LDGB starptautiskās žūrijas sapulce, kurā tika apstiprināti darbu vērtēšanas kritēriji un vērtēšanas kārtība.

LDGB starptautiskā žūrija: Martins Fosleitners (Martin Foessleitner), Austrija, Egle Opeikiene, Lietuva, Rikardo Kapuco (Riccardo Capuzzo), Itālija, Patriks Abatista (Patrick Abbattista), Itālija, Bars Davidoviči (Bar Davidovichi), Izraēla, Pjotrs Svjateks (Piotr Świątek), Lielbritānija, Pēteris Bajārs, Latvija un Anete Žukova, Latvija.

Konkursa žūrijas locekļiem ir vērā ņemama pieredze arī starptautisku konkursu vērtēšanā, kā piemēram, vienā no zināmākajiem starptautiskajiem dizaina konkursiem "Red Dot Award". Tādējādi Latvijas Dizaina gada balvas 2021 konkursa dalībnieki saņems visaugstākās kvalitātes ekspertu vērtējumu.

Visi darbi tiks vērtēti pēc šādiem galvenajiem kritērijiem: inovāciju vērtība, kontekstuālā piemērotība, dizaina kvalitāte, ekonomiskais konteksts.

Sīkāk ar konkursa kategoriju aprakstiem, žūrijas locekļiem un detalizētāku kritēriju apskatu var iepazīties apmeklējot Latvijas Dizaina gada balvas mājaslapu.