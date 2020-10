Latvijas literāti 'Facebook' sāk spontānu akciju 'NĒesošā grāmata'

Iebilstot pret grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredz mainīt autoratlīdzību saņēmēju iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksāšanas režīmu, Latvijas literāti rešdien, 28. oktobrī, sociālajā tīklā "Facebook" uzsākuši spontānu akciju "NĒesošā grāmata". Rakstnieki, dzejnieki un tulkotāji savos profilos publicējuši fotgrāfiju ar savu grāmatu, kurai atvērumā viena lapaspuse aizsegta ar uzrakstu – "šo honorāra daļu man atņēma politiķi".

Akciju 28. oktobrī no rīta aizsāka rakstnieks, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze, mudinot arī savus kolēģus publicēt šādas fotogrāfijas.

"Šī ir "NĒesošā grāmata". Mana grāmata. Aicinu kolēģus pievienoties ar savām, virtuāli atbalstot Gļeba Panteļejeva Ivetas Laures un Igora Dobičina akciju "NĒesošais skats". Ne jau viņiem vai man vienam atņems honorāru. Mums visiem. Kā teica Reira kungs – vismaz 15 procenti garantēti," savā "Facebook" profilā raksta Jundze.

Atgādinām, ka trešdien, 28. oktobrī, Latvijas Mākslinieku savienība, Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Teātra darbinieku savienība, Latvijas Rokmūzikas Asociācija pie Saeimas atbalstīja mazo uzņemēju protesta akciju "Atdod karoti!". Līdzakcijā "NĒesošais skats" mākslinieki turēja tukšus gleznu virsrāmjus, kā asociāciju valdošajai politikai, kas "redz rāmjus bez satura".

Jundzes aicinājumam pievienjušies daudzi pazīstami literāri – Gundega Repše, Guntis Berelis, Inga Pizāne, Lilija Berzinska, Andra Manfelde, Inguna Bauere, Sandra Vensko, Sandra Ratniece un citi.

Jau ziņots, ka pamatīgu sašutumu un iebildumus radošo profesionāļu vidē sacēluši Finanšu ministrijas grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredz mainīt autoratlīdzību saņēmēju iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksāšanas režīmu.

No 2021. gada 1. jūlija autoratlīdzību saņēmēji varēs izvēlēties vienu no trim nodokļu nomaksas veidiem: proti, izmantot pašnodarbināto personu nodokļu nomaksas režīmu vai izmantot darba ņēmēju vispārējo nodokļu nomaksas režīmu, vai izmantot jaunu modeli, kas paredzēts autoratlīdzības saņēmējam, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējam.

Jaunais modelis paredz, ka autoratlīdzības izmaksātājs pirms autoratlīdzības izmaksas veiks 25% nodokļa nomaksu no autoratlīdzības apgrozījuma līdz 25 000 eiro gadā. Savukārt, ja apgrozījums pārsniegs 25 000 eiro, tiks piemērota 40% nodokļa likme. Likuma grozījumi arī paredz, ka 80% no nodokļa tiks novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet 20% tiks novirzīti iedzīvotāju ienākuma nodoklī.

Savukārt no 2022. gada janvāra nodokļa nomaksai tiks izmantots saimnieciskās darbības ieņēmumu konts, līdz ar to autoru nodokļu nomaksa tiks veikta līdzīgā kārtībā kā mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, piemērojot autoratlīdzību saņēmējiem no 2021. gada 1. jūlija ieviestās likmes un apgrozījuma apmēru.

To, ka esošais regulējums nav labi izstrādāts, atzinis arī Valsts prezidents Egils Levits. Arī premjers Krišjānis Kariņš iepriekš paudis, ka autoratlīdzību regulējumam jātiek uzlabotam.