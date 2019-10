LNVM atklās Lāčplēša Kara ordeņa simtgadei veltītu izstādi

No 25. oktobra Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (LNVM) Brīvības bulvārī 32, Rīgā, būs apskatāma jauna izstāde "11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena", portālu "Delfi" informē LNVM pārstāvji.

Izstāde vēstīs par ordeņa izveidi, sākot no apbalvojuma statūtu sastādīšanas, ordeņa metu izstrādes un beidzot ar tā izgatavošanu. Tāpat tajā apkopotas liecības par ordeņa pasniegšanas organizēšanu un Lāčplēša dienas svinību tradīcijām.

Latvijas armijas uzvara Rīgā 1919. gada 11. novembrī pār Bermonta karaspēku kļuva ne tikai par pagrieziena punktu Latvijas Neatkarības karā, bet arī simboliski iezīmēja pirmā militārā apbalvojuma – Lāčplēša Kara ordeņa – dibināšanas dienu.

No 1920. līdz 1928. gadam ar Lāčplēša Kara ordeni kopumā tika apbalvotas vairāk nekā 2000 personas. Izstādes centrā ir 11 kavalieru dzīvesstāsti. To vidū zinātnieks, kultūras un sabiedriskais darbinieks Valdemārs Ģinters, vācbaltietis un Francijas armijas leitnants Konrāds Dekerts, viena no trim Lāčplēša Kara ordeņa kavalierēm sievietēm, studente un Latvijas Sieviešu palīdzības korpusa darbiniece Elza Žiglevica, 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks Kārlis Kevešāns un padomju varas represiju upuris Ernests Lācis, kā arī citi. Katrs dzīvesstāsts ir spilgts piemērs apbalvoto personu dažādībai un vienlaikus ilustrē visas Latvijas vēstures sarežģīto ritējumu.

Izstādē pirmo reizi Latvijā būs iespēja apskatīt ordeņa izgatavošanas matricas no ordeņu, apbalvojumu un rotas lietu kaltuves "Arthus-Bertrand" Francijā (Maison Arthus-Bertrand Paris). Matricas izveidotas 1920. gados un ar tām bija iespējams izgatavot Lāčplēša Kara ordeņa III šķiras ordeņa zīmi divos variantos – gan ar emaljētu reversa pusi, gan bez tās.

Tāpat izstādē būs apskatāmi arī citi līdz šim neeksponēti priekšmeti un fotogrāfijas, kas glabājas dažādās Latvijas kultūras vērtību krātuvēs un privātpersonu īpašumā. Aplūkojamas būs Lāčplēša Kara ordeņa skices no skiču albuma (to izstādē varēs caurlūkot digitālā formā), kā arī ordeņa kavalierim Jāzepam Sikoram piederējusī tējas servīze ar Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru biedrības simboliku, kas padomju okupācijas laikā tikusi sapakota un glabāta malkas šķūnī.

Lāčplēša Kara ordeņa simtgadei veltītā izstāde iekļaujas Latvijas valsts simtgades programmā, kurā 2019. gads pasludināts par varonības gadu.

Saistībā ar izstādi "11 varoņstāsti. Lāčplēša Kara ordenis, tā kavalieri un Lāčplēša diena" notiks arī dažādi pasākumi:

25. oktobrī pulksten 11.00 ekskursija skolotājiem izstādes veidotāju LNVM Numismātikas nodaļas pētnieka Mārtiņa Vāvera un LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas pētnieka Arņa Strazdiņa vadībā.

26. oktobrī pulksten 14.00 ekskursija pieaugušajiem interesentiem izstādes veidotāja LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas pētnieka Arņa Strazdiņa vadībā. Ekskursijas apmeklētājiem būs iespēja vairāk uzzināt par to, kas bija Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri un kādas bija kavalieru dzīves pēc ordeņa saņemšanas.

9. novembrī pulksten 12.00 nodarbība bērniem "Ordeņu darbnīca";

plkst. 14.00 ekskursija pieaugušajiem interesentiem izstādes darba grupas vadītāja, LNVM Numismātikas nodaļas pētnieka Mārtiņa Vāvera vadībā. Ekskursijas apmeklētājiem būs iespēja vairāk uzzināt par Lāčplēša dienas svinību tradīcijām, un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru biedrību.

11. novembrī – Lāčplēša dienā – muzejs būs atvērts no pulksten 10.00 līdz 19.00, ieeja bez maksas.

Svētku programmā LNVM visas dienas garumā piedāvā ekskursijas. Jau tradicionāli tikai vienu dienu varēs apskatīt Latvijā vienīgo zināmo Lāčplēša Kara ordeņa pilno komplektu, kas piederējis Latvijas armijas ģenerālim Jānim Balodim.

Pulksten 16.00 muzeja Konferenču zālē lekcija "No juristes līdz kolhoza priekšsēdētājam: ko mēs zinām par Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem".

Tās pirmajā daļā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Numismātikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa stāstīs par Lāčplēša Kara ordeņa vēsturi, apskatot militārā apbalvojuma nepieciešamību, ordeņa statūtu un vizuālā tēla izveidi, apbalvošanas procesu un ordeņa pasniegšanu (1920–1928). Otrajā daļā par to, kas un par ko saņēma Lāčplēša Kara ordeni un kādas izvērtās šo cilvēku dzīves pēc ordeņa saņemšanas, stāstīs LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas pētnieks Arnis Strazdiņš.

Lekcijas laikā tiks demonstrētas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma fotogrāfijas un attēli no Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru ģimeņu arhīviem, daudzas no tām būs apskatāmas pirmoreiz.

Pēc lekcijas varēs noskatīties Askolda Saulīša filmu "Bermontiāda".

16. novembrī pulksten 14.00 ekskursija pieaugušajiem interesentiem izstādes veidotājas LNVM Numismātikas nodaļas vadītājas Andas Ozoliņas vai Numismātikas nodaļas galvenās krājuma glabātājas Laimas Kostricas vadībā. Ekskursijas apmeklētājiem būs iespēja vairāk uzzināt par Lāčplēša Kara ordeņa izveidi un apbalvošanas procesu.

18. novembrī muzejs atvērts no pulksten 10.00 līdz 18.00, ieeja bez maksas.

Izstāde būs apskatāma līdz 2020. gada 1. martam.