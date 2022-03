Uz iepriekšējā vakarā feisbukā "Delfi" nosūtīto ziņu par intervijas iespējām Krievijā pazīstamais kinokritiķis Antons Doļins atbild jau pēc pulksten 7 no rīta. Iepriekšējā vakarā Rīgā noslēdzās dokumentālo filmu festivāls "Artdocfest", kuru viņš apmeklēja. Taču Doļins attrauc, ka ceļas agri, jo pēdējās divas nedēļas tikpat kā neguļot, visu laiku dzīvojot līdzi ziņām. Savu attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā viņš pauda publiski, arī izklāstot savus aizbraukšanas iemeslus. Attēlā pie ieraksta – viņa dzīvokļa durvis, uz kurām ar baltu krāsu uzpūsts Z burts. Tas noticis dienu pirms viņš pameta Krieviju.

Viņš ir viens no, visticamāk, tūkstošiem Krievijas iedzīvotāju, kuri, sākoties karam Ukrainā, pēdējās nedēļās pametuši savas mājas. Lielu daļu ceļa Doļins mērojis vilcienā, prom devās ar sievu, bērniem un suni. No Krievijas Eiropas virzienā faktiski atlikuši tikai sauszemes ceļi, jo gaisa satiksme ir slēgta. Kā vēsta medijs "Al Jazeera", aizbēgušo iespējas ir ierobežotas – pēc gandrīz pilnīgas Eiropas gaisa telpas slēgšanas visām lidmašīnām, kas ielido un izlido no Krievijas, ir palikuši tikai daži izceļošanas koridori. Tie, kas vēlas izceļot uz Eiropu, šķērso sauszemes robežu uz Somiju vai Baltijas valstīm (Latviju, Igauniju un Lietuvu). Tie, kam nav Eiropas vīzu, dodas uz Gruziju, Armēniju un Turciju, kur pieaug krievu disidentu kopiena. Turīgāki cilvēki no Krievijas savukārt pāceļas uz Apvienotajiem Arābu emirātiem.

Kādi ir iemesli? "Galvenais notikums ir viens – Krievijas karš pret Ukrainu, viss pārējais jau ir nianses. Kaut kādā dziļākā nozīmē tas vispār ir manas pasaules uztveres, mana skatījuma uz manu dzīvi Krievijā sabrukums," par saviem Krievijas pamešanas iemesliem "Delfi" saka Doļins. Turklāt, viņaprāt, jebkāda konstruktīva darbība, veltīta kultūrai, agresijas laikā ir zaudējusi jēgu. Doļins ir žurnāla "Kino māksla" ("Искусство кино") galvenais redaktors, arī raksta ziņu portālam "Meduza", kur viņš vēl nesen publicēja rakstu par sankcijām attiecībā uz kinematogrāfu.

Vai kultūru var nošķirt no politikas