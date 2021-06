'Nāvesdeja', izstāde un Vāgnera 'Valkīra' . Izziņo Cēsu mākslas festivāla programmu

Šī gada 10. jūlijā Cēsīs tiks atklāts piecpadsmitais Cēsu Mākslas festivāls, kas veltīts mītiem un rituāliem.

Kā "Delfi" informē organizatori, atklāšanas dienā Cēsu Laikmetīgās mākslas centrā aizsāksies vērienīga laikmetīgās mākslas izstāde "Pielidot tuvāk saulei. Mīti un rituāli", kurā tiks atspoguļoti septiņi lielformāta latviešu mākslinieku jaundarbi. Savukārt pulksten 20 būs skatāma skaņas un kustības izrāde "Danse macabre" ("Nāvesdeja"), kuras idejas autori ir komponists Edgars Mākens un mākslinieks Krišs Salmanis.

Festivāla noslēgumā Cēsu pils parka estrādē izskanēs Riharda Vāgnera operas "Valkīra" trešais cēliens.

"Mūsu šīgada festivāla vadošais temats ir "Mīti un rituāli". Mīti vienmēr bijuši klātesoši kultūras telpā. Pāri laikiem cilvēce mītos meklējusi savu eksistenciālo jautājumu skaidrojumus, vienlaikus radot sev jaunus mītus. Veidojot programmu, tieši mūsdienu laiku redzējām kā ļoti pateicīgu mītu un rituālu šķetināšanai un pārradīšanai. To darām gan ar izstādes, gan ar muzikālās programmas starpniecību. Mums liels prieks, ka skatītājiem varam piedāvāt ar vienu no mītiem sastapties Cēsu pils parka estrādē – Riharda Vāgnera operas "Valkīra" koncertiestudējumā, kas norisināsies 14. augustā, piedaloties izciliem, starptautiski atzinību guvušiem Vāgnera solistiem. Ar Andri Pogu diriģenta un Viesturu Kairišu – režisora lomā, tas atkal būs neaizmirstams notikums," stāsta festivāla direktors Juris Žagars.

Leļļu balets un skaņas mistērija – izrade "Danse Macabre"

Cēsu Mākslas festivāla atklāšana gaidāma 10. jūlijā pulksten 20, kad Cēsu Laikmetīgās mākslas centra pagalmā būs skatāma skaņas un kustības izrāde "Danse macabre" ("Nāvesdeja"), skatītājus ieraujot neierasta skanējuma un vizuālo efektu pasaulē. "Leļļu balets, nāve ar elektrisko ģitāru, muzikālais zāģis, skaņas mistērija un kustības burleska – viss kā sendienās, kad nāvesdeja bija tvaika nolaišanas mehānisms sabiedrībā," tā par iestudējumu raksta tā veidotāji. Izrādes horeogrāfs būs Rūdolfs Gediņš.

Projekta idejas autori ir komponists Edgars Mākens un mākslinieks Krišs Salmanis. "Spēlmaņu nakts" balvas laureāts Mākens rakstījis mūziku daudzām teātra izrādēm un LNSO bērnu uzvedumiem, spēlējis un rakstījis mūziku ansambļos "Hospitāļu iela", "Gaujarts", "Manta". Krišs Salmanis ir plaši zināms gan Latvijā, gan ārzemēs, viņš pārstāvējis Latviju 55. Venēcijas mākslas biennālē un 2017. gadā kopā ar Annu Salmani un Kristapu Pētersonu saņēmis "Purvīša balvu".

Izrāde "Danse macabre" plašākai auditorijai būs skatāma LMT "Straume" un Viedtelevīzijā.

Laikmetīgās mākslas izstāde ar lielformāta jaundarbiem

No 10. jūlija Cēsu Laikmetīgās mākslas centrā būs skatāma izstāde "Pielidot tuvāk saulei. Mīti un rituāli", kurai jaunus darbus radījuši Latvijā zināmi mākslinieki: Aija Zariņa, Miķelis Fišers, Andris Eglītis, Ģirts Muižnieks, Krista un Reinis Dzudzilo, Katrīna Neiburga un Vika Eksta. Izstāde, kuras nosaukums aizgūts no mākslas vēsturnieka un kuratora Džeimsa Kahila (James Cahill) grāmatas "Flying Too Close to the Sun", pēta mītu un mitoloģijas ietekmi uz mūsdienu kultūru. Tā iecerēta kā mākslasdarbu kopums, veidojot stāstu par mītiem un parādībām, kas saistījuši mūsdienu mākslinieku uzmanību, iedvesmojot viņus nodoties to izpētei. Izstādes kuratore: Daiga Rudzāte. Cēsu Laikmetīgās mākslas centrā izstāde būs apskatāma līdz 15. augustam.

"Valkīras" trešais cēliens Cēsu pils parka estrādē

Cēsu mākslas festivālā vienmēr tiek iekļauts grandiozs mūzikas notikums Cēsu pils parka estrādē. Šovasar tas būs Riharda Vāgnera operas "Valkīra" trešā cēliena koncertiestudējums, ko varēs skatīties 14. augustā pulksten 21.

Četru operu cikla "Nībelunga gredzens" otrā daļa "Valkīra" ir viena no Riharda Vāgnera slavenākajām operām. Tas ir milzu kaislību un augstu ideju caurstrāvots stāsts par dievu un cilvēku mīlas un naida attiecībām. Operas "Valkīra" galvenos varoņus iemiesos pasaulslavenie Vāgnera operu interpreti Ketrīna Fostere, Liene Kinča un Egils Siliņš. Valkīru lomās būs Latvijas Nacionālās operas solistes, muzicēs arī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, un diriģēs Andris Poga.

Lielbritānijas operdziedātāja Ketrīna Fostere kopš 2001. gada ir soliste Vācijas Nacionālajā teātrī Veimārā. Viņas repertuārā ir daudzi zināmi operu personāži, bet viņas nesenākie panākumi saistās ar Brinnhildes lomu trijās "Nībelunga gredzena" cikla operās, ko dziedātāja izpildījusi Hamburgas, Budapeštas, Veimāras opernamos un Ālto teātrī Esenē. Latviešu basbaritonam Egilam Siliņam "Valkīras" atskaņojums Cēsīs nebūs pirmais – 2019. gadā viņš operas galveno – Votāna – lomu izpildīja senākajā Itālijas opernamā, Neapoles "Teatro di San Carlo". Liene Kinča Latvijas Nacionālajā operā debitēja 2005. gadā, viņa divreiz – 2011. un 2013. gadā – ir saņēmusi "Latvijas Gāzes" gada balvu operai kā labākā operas soliste.

Koncertiestudējuma režisors būs Viesturs Kairišs, kura sekmīgais darbs, strādājot pie Vāgnera operām kopš 2007. gada, viņam pavēra durvis uz starptautisku karjeru.

Koncerts, kino programma un izrāžu skate

31. jūlijā pulksten 19 Cēsu Sv. Jāņa baznīcā notiks koncerts "Debespulkstenis". Tajā klausītājus priecēs saksofonists Aigars Raumanis, sitaminstrumentālists Ernests Mediņš un ērģelnieks Aigars Reinis. Cēsu Sv. Jāņa baznīcas akustikā izskanēs latviešu komponistu Alfrēda Kalniņa, Artura Maskata, Platona Buravicka, Andra Dzenīša, Ata Stepiņa un Selgas Mences skaņdarbi.

Kā katru gadu, festivālā būs arī kino un teātra programma. Sadarbībā ar koncertzāli "Cēsis" ieplānota Ditas Rietumas kinoizlase " Mīti un rituāli". Tāpat iecerēts teātra izrāžu cikls Grand Prix. Informācijai par kino un teātru programmas norises laikiem interesenti aicināti sekot līdzi festivāla mājaslapā.

Mākslas festivāla "Cēsis 2021" muzikālos notikumus – 10. jūlija performanci Danse macabre ("Nāvesdeja"), 31. jūlija koncertu "Debespulkstenis" Cēsu Svētā Jāņa baznīcā un 14. augusta Riharda Vāgnera operas "Valkīra" treša cēliena koncertiestudējumu būs iespēja apmeklēt vakcinētām vai Covid-19 pārslimojušām personām, pasākuma norises vietā uzrādot digitālo Covid-19 sertifikātu. Savukārt izstādi "Pielidot tuvāk saulei. Mīti un rituāli" var apmeklēt jebkurš interesents, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Mākslas festivāla "Cēsis 2021" biļetes būs iespējams iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā , kā arī norises vietās.