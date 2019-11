Normunds Šnē saņem Baltijas Asamblejas balvu mākslā

Baltijas Asamblejas (BA) balvu mākslā ceturtdien, 28. novembrī, saņēma diriģents Normunds Šnē. Balva piešķirta svinīgā ceremonijā Mazajā ģildē, novērtējot latviešu diriģenta sniegumu koncertā par godu Baltijas valstu simtgadei kopā ar “Sinfonietta Rīga” un Tallinas kamerorķestri, kas notika pagājušajā gadā Baltijas jūras festivāla ietvaros Stokholmā, portālu "Delfi" informēja Saeimas preses dienestā.

Savukārt Baltijas Asamblejas balvu literatūrā saņēma rakstniece Lēlo Tungala (Leelo Tungal) no Igaunijas par autobiogrāfisko triloģiju "Biedrs bērns" ("Comrade Kid"), īpaši izceļot pēdējo no sērijas darbiem "Sievietes pieskāriens" ("A Woman's Touch"), kurā bērna acīm atspoguļots Staļina laiks.

avukārt ar balvu zinātnē šogad apbalvots profesors Jūrs Banis (Jūras Banys) no Lietuvas par izcilu ieguldījumu zinātnē, veicot pētījumus feroelektrības un fāžu pārejas nozarē.

Balvas laureātus vērtēja deviņi literatūras, mākslas un zinātnes eksperti no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro. BA balva ir dibināta 1994. gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki.

"Baltijas ceļš ir neatlaidīgs ceļš uz izcilību, un šovakar mēs cildinām patiesu izcilību, kas raksturo it visus Baltijas Asamblejas balvas laureātus. Mums – baltiešiem – ir ejams kopīgs ceļš, ko raksturo zināšanas, pieredze un radošums," balvu pasniegšanas ceremonijā uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

BA prezidents un Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns, godinot laureātus, kā būtisku izcēla Baltijas valstu vienotību un ciešo sadarbību, kā arī pateicās ikvienam, kurš domā līdzīgi un ar saviem darbiem stiprina draudzību un uzticību baltiešu vidū.

Pasākumā pasniedza arī Baltijas Inovācijas balvu, ko saņēma bezpilota lidmašīnu ražotājs un izstrādātājs Latvijā "UAV Factory". Baltijas Inovācijas balvu iedibinājusi BA sadarbībā ar Baltijas Zinātnes/Tehnoloģiju parku un Inovācijas centru asociāciju, un uz to var pretendēt uzņēmumi, kas pēdējo trīs gadu laikā ir realizējuši tirgū inovatīvus un efektīvus produktus, pakalpojumus vai biznesa modeļus.

Tāpat svinīgā ceremonijā ceturtdien pasniedza BA medaļas par īpašiem nopelniem Baltijas valstu vienotības stiprināšanā un sadarbības veicināšanā. BA medaļu pasniedza Beniluksa viceprezidentei Patrīcijai Kreicai-Vilvojei (Patricia Creutz-Vilvoye), Latvijas Valsts prezidenta padomniekam nacionālās drošības jautājumos​​​​​, Nacionālās drošības padomes sekretāram Jānim Kažociņam un Latvijas vīriešu volejbola izlases trenerim Avo Kēlam (Avo Keel).

BA medaļas saņēma arī Ziemeļvalstu kultūras fonda direktors Benijs Marsels (Benny Marcel), Gruzijas delegācijas vadītājs Gruzijas, Ukrainas, Azerbaidžānas un Moldovas (GUAM) Parlamentārajā asamblejā George Mosidze (George Mosidze), kā arī Lietuvas valsts Pārtikas un veterinārā dienesta direktors Darjus Remeika (Darius Remeika). Ar BA medaļām šogad godināts arī Lietuvas veselības ministrs Aurelijus Verīga (Aurelijus Veryga), igauņu operdziedātājs Ains Angers (Ain Anger), kā arī etnomuzikologs, komponists un mūziķis Valdis Muktupāvels no Latvijas.

Balvu pasniegšanas ceremonija ceturtdien notika BA 38. sesijas ieskaņā. Deputāti no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas šajās dienās pulcējušies Rīgā, lai spriestu par aktuālajiem sadarbības jautājumiem, tostarp Baltijas valstu enerģētikas tirgu attīstību un ūdeņraža izmantošanas perspektīvām, kā arī ciešākiem kontaktiem augstākajā izglītībā un medicīnā.