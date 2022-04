Tallinas ielas kvartālā būs izstāde un lasījumu cikls 'Exodus'

No 28. aprīļa līdz 7. maijam Tallinas ielas kvartālā norisināsies izstāde un dzejas lasījumu cikls "Exodus". Pasākumu, kurā sadarbojas četri mākslinieki un sešpadsmit dzejnieki, organizē Tallinas ielas kvartāls sadarbībā ar jauno autoru biedrību "Karantīna".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Brīdī, kad pandēmijas ierobežojumi atcelti un atļauts publiski tikties, dzejnieki un mākslinieki atļausies iziet no savām galvām, lai no malas novērotu to, kas tajās notiek. Mākslinieku veidotajās galvās pāri ārējam izskatam dominēs iekšējo sajūtu un pārdzīvojumu šķautnes. Bet dzejnieki kļūs par šo galvu balsīm — gan čukstiem, gan visiem dzirdamiem kliedzieniem, izsakot to, kas paslēpts pašos," stāsta pasākuma veidotāji.

Izstāde būs apskatāma 28.-30. aprīlī, 2.-3. maijā un 5.-7. maijā no pulksten 17 līdz 21 Tallinas ielas kvartālā, savukārt dzejas lasījumi par tēmām "sašķeltība", "prāts un dziņas", "bezmiega fāzes" un "ievelk elpu un skaita līdz desmit" norisināsies 28. un 29. aprīlī un 3. un 7. maijā.

Izstāde un dzejas lasījumi veidoti cieši sadarbojoties māksliniekiem – Katrīnai Šatalovai, Ildzei Jurkovskai, Anetei Grīnbergai un Ainai Bikšei – ar dažādu paaudžu dzejniekiem. Lasījumos piedalīsies dzejnieki Arvis Viguls, Māra Ulme, Elīna Vendija Rībena, Ivars Vācers, Roberts Vilsons, Anna Grinka, Dainis Deigelis, Toms Treibergs, Jeļena Glazova, Sintija Sudmale, Jana Egle, Paula Lūcija, Andris Alps, Ieva Viese, Kristiāna Šuksta, Jānis Tomašs un Loreta Kalniņa.

Pasākuma idejas autors, dzejnieks Andris Alps skaidro: "Mums ir svarīgi iekļauties. Mēs rūpējamies par to, lai iederētos sabiedrībā un tiktu pieņemti. Lai to paveiktu, ir nepieciešams pieklusināt tās šķautnes, kas varētu izjaukt pašu veidotos publiskos tēlus. Paslēpt domas, ko baidāmies un kaunamies neviļus atklāt citiem. Domas, kas ir pārāk neērtas mums pašiem. Uz pēdējo notikumu, kara un pandēmijas, fona, esam bijuši spiesti sadzīvot ar galvās notiekošo vairāk nekā jebkad iepriekš. Mūsu domas ir kļuvušas par kliedzieniem."