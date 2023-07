'Maģiski!' Skatītājus sajūsmina 'Pūt, vējiņi' atskaņošana, Daugavā aizpeldot kruīza kuģim

5. jūlija vakarā Andrejostā izskanēja Dziesmu svētku pūtēju orķestru koncerts "Laiks iet pāri", kurā piedalījās Latvijas pūtēju amatieru orķestri, solisti, tautas deju un laikmetīgās dejas dejotāji. Viens no skaistākajiem koncerta brīžiem notika skaņdarba no spēlfilmas "Pūt, vējiņi!" atskaņošanas laikā, kad Daugavā aizpeldēja kruīza kuģis.

Notikušais aizkustināja koncerta skatītājus, par to sajūsma netika slēpta arī sociālajos tīklos.

That fantastic moment when “Pūt, vējiņi” is playing and this happens. The song’s first to verses go “Blow Ye winds, sail my boat” pic.twitter.com/0hfPw7hEG1