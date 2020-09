Astoņas rokgrupas septiņās stundās – notiks 'Nemiers' festivāls

Šā gada maijā uz vēlāku laiku pārceltais "Nemiers" festivāls 2020 notiks 12. septembrī Rīgā, Aristīda Briāna ielā 9A, klubā "Nemiers" un tā apkārtnē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē organizatori, šis būs jau piektais kluba "Nemiers" rīkotais festivāls, kura laikā notiks gan jauno rokgrupu konkurss, gan būs dažādi konkursi, balvas un aktivitātes, piemēram, cirvja mešana. Uz festivāla brīvdabas skatuves uzstāsies grupas "Pienvedēja piedzīvojumi", "Baložu pilni pagalmi" un "Rebel Riot".

Festivāls sāksies 12. septembrī pulksten 16.00 ar konkursa "Nemiera blice" finālu. Par konkursa uzvarētāja titulu cīnīsies grupas "Burning Dawn", "Nothing Is Enough", "Marlēna", "Pelni", "Izslēdzējs". Pulksten 20.00 uz skatuves kāps "Baložu pilni pagalmi", pulksten 21.00 – "Pienvedēja piedzīvojumi", bet 22.00 – "Rebel Riot".

Tiem, kuri nevarēs ierasties uz pasākumu klātienē, būs iespēja klausīties festivāla koncertus tiešraidē radiostacijā "Radio Nemiers".

Lai nebūtu jādrūzmējas pie festivāla ieejas, festivāla rīkotāji aicina apmeklēt bāru "Nemiers" Aristīda Briāna ielā 9A un iegādāties biļetes savlaicīgi. Festivāla dienā, 12. septembrī, biļetes maksās 6 eiro. Pēc festivāla sākuma, plkst. 16:00, biļešu cena pieaugs līdz 8 eiro.