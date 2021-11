Festivāls 'Positivus' 2022. gadā notiks Rīgā

Pēc 13 gadiem Salacgrīvā, "Positivus" festivāls pārceļas uz Rīgu un 2022. gada vasara notiks Lucavsalā, portālam "Delfi" apstiprināja organizatori no "Positivus Music".

Kā norāda rīkotāji 13 gadu laikā "Postivus" Salcgrīvā daudzu cilvēku dzīvēs kļuva par īpašu notikumu, bet 2022. gadā tiks aizsākta jauna ēra un turpmāk festivāls notiks Rīgā. "Positivus 2022" norises datumi – 15. un 16. jūlijs.

Festivāla rīkotājs Ģirts Majors par lēmumu festivālu rīkot Rīgā saka: "Jāsaka, ka par festivāla rīkošanu Rīgā mēs domājām jau daudzus gadus, bet Salacgrīva ir īpaša vieta un ieradumam ir liels spēks, un tādēļ tas nenotika agrāk. Ar katru gadu cīņa par māksliniekiem, kurus mēs vēlamies redzēt festivālā kļūst sīvāka un arī apmeklētājiem ir arvien lielākas izvēles iespējas koncertu apmeklēšanas ziņā, tādēļ mums ir jādomā, kā festivāls varētu attīstīties un turpinātu augt. Mūsuprāt, festivāla norise Latvijas galvaspilsētā un Baltijas lielākajā pilsētā dos lielas nākotnes iespējas mūsu festivālam."

"Baltijas lielākā mūzikas un mākslas festivāla mājvieta turpmāk būs Baltijas lielākā pilsēta! Tā ir lieliska ziņa Rīgai un mūsu pilsētas uzņēmējiem. Katrai metropolei ir nepieciešami lieli pasākumi, kas veicina tūrismu, nāk par labu pilsētas kafejnīcām, viesnīcām un tirgotājiem. Tāpat "Positivus" festivāls sniegs papildu iespēju popularizēt Rīgu pasaulē, stiprinot mūsu pilsētas tēlu aiz Latvijas robežām. Un visbeidzot festivāla norise tieši Latvijas galvaspilsētā nozīmēs daudz neaizmirstamu un pozitīvu emociju mums visiem!" tā uzsver Rīgas mērs Mārtiņš Staķis."

"Positivus" festivāls ir lielākais populārās mūzikas un mākslas festivāls Baltijā, kurš kopš 2007. gada noticis Salacgrīvā, un ik gadu katru dienu pulcējis līdz pat 30 000 mūzikas mīļotāju no Latvijas un ārvalstīm. Festivāls ir īpašs ar to, ka tajā uzstājušās tādas nozīmīgas ārzemju mūzikas zvaigznes kā "Muse", Niks Keivs, Roberts Plants, Iggy Pop, "Imagine Dragons", Elija Goldinga, "The xx", "Sigur Rós", Šineida O'Konora un daudzi citi, kopskaitā vairāki simti citu dažādu laiku un paaudžu slaveni mūziķi. "Positivus" festivāls regulāri tiek pieminēts ārvalstu medijos līdztekus citiem festivāliem Eiropā, kurus vērts apmeklēt, kā arī ticis nominēts dažādām Eiropas festivālu balvām. Par "Positivus" pirmo desmitgadi lasi projektā "Positivus 10X10"!