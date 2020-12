Foto: 'Carnival Youth' muzikālā duelī pieveic hiphopa vecmeistaru Ozolu

Piektdienas, 4. novembra, vakarā Latvijā pirmo reizi tika aizvadīts "Red Bull SoundClash" muzikālais šovs. Duelī starp hip-hop mūziķi Ozolu un indīroka grupu "Carnival Youth", uzvarētāju ar balsojuma palīdzību noteica digitālā koncerta skatītāji. Ar rezultātu 4:3 uzvarēja un čempiona jostu ieguva grupa "Carnival Youth".

Šova laikā Ozols un "Carnival Youth" uzstājās ar īpaši šim pasākumam aranžētu koncertprogrammu. Sacensība notika četros raundos.

Pēc iesildīšanās, vakara vadītāji Ketija Šēnberga un Renārs Zeltiņš deva startu "Red Bull SoundClash" duelim. Tas sākās ar pirmo raundu, abām pusēm izpildot "Haddaway" dziesmu "What Is Love", tomēr, darot to katram savā mūzikas žanrā.

Otrajā raundā notika "pārņemšana" – vienam sākot savu dziesmu, otrs to pārņem, izpildot savā muzikālajā stilā. Un tā – četras reizes. Bet trešajā raundā Ozols un "Carnival Youth" trīs savas dziesmas izpildīja kardināli atšķirīgos mūzikas žanros - metāls, disko un kantrī.

Visbeidzot, punktu skaitam esot 3:3, bija pienācis laiks noslēdzošajam – ceturtajam – raundam. Sekojot līdzšinējai intensīvajai sāncensībai, Ozols papildspēkos aicināja dziedātāju Lindu Leen, bet "Carnival Youth" talkā ņēma hip-hop mūziķi ansi.

Lai gan šoreiz pēc skatītāju balsojuma uzvaras laurus plūca "Carnival Youth", šova noslēgumā abas puses vienojās kopīgā dziesmā – "Salauzta sirds".

Muzikālo šovu "Red Bulll SoundClash" atkārtojumā iespējams noskatīties šeit.