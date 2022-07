Foto: Lietus mākoņi netraucē svinēt festivālu – 'Positivus' pirmās dienas krāšņākie kadri

Piektdien, 15. jūlijā, Lucavsalā, Rīgā izskanējusi "Positivus" festivāla pirmā diena, par spīti lietus mākoņiem pulcējot vairākus tūkstošus apmeklētāju. Piedāvājam atskatu uz festivāla pirmās dienas atmosfēru, māksliniekiem un izklaidēm "Delfi" fotogrāfu Kārļa Dambrāna un Paula Patrika Briķa skatījumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Festivāla pirmās dienas "Delfi" testa tiešraides arhīvs ir lasāms šeit.

Atgādinām, ka tehnisku iemeslu dēļ piektdien nenotika vakara galvenās mākslinieces Megan Thee Stallion koncerts, bet to būs iespēja baudīt sestdienas vakarā. Kā informē "Positivus" rīkotāji, sestdienas, 16. jūlija, galveno mākslinieku uzstāšanās secība uz festivāla galvenās LMT skatuves būs šāda: pulksten 17.30 uz skatuves kāps reperis BAS, pulksten 19.45 – pašmāju hip-hopa zvaigzne ansis, pulksten 20.30 sekos Megan Thee Stallion uzstāšanās, bet pulksten 22 – Thundercat. Vakaru noslēgs repa zvaigzne A$AP ROCKY, kurš savu uzstāšanos sāks 23:30.

Sestdien uz citām festivāla skatuvēm kāps arī austrāliešu grupas "The Avalanches" dalībnieki ar DJ setu, gaidāms arī grupas "Black Country, New Road" priekšnesums, uzstāsies igauņi "Gram of Fun", Eirovīzijas zvaigznes "Citi zēni", reperis Edavārdi un daudzi citi.

Jau ziņots, ka šogad "Positivus" festivāls pirmo reizi notiks Rīgā. No 2007. līdz 2019. gadam festivāls mūzikas mīļotājus pulcēja Salacgrīvā.