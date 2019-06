Foto: Nenovecojošais šarms – Rīgā muzicē dziedātājs Stings

Ar labāko dziesmu koncertu 10. jūnija vakarā "Arēnā Rīga" uzstājas britu dziedātājs Stings, Latvijas klausītājiem piedāvājot izlasi gan ar skaņdarbiem no grupas "The Police" repertuāra, gan spilgtus solokarjeras perioda gabalus.

Pagājušā gada aprīlī Stings kopā ar Jamaikas mūziķi Shaggy laida klajā savu trīspadsmito albumu ar nosaukumu "44/876", kas pirmo trīs mēnešu laikā pēc izdošanas pārdots vairāk nekā 500 000 kopijās. Savukārt šogad maijā iznāca albums "My Songs", kurā iekļautas populārākās Stinga dziesmas jaunās versijās. Rīgā dziedātājs ieradās, popularizējot šo – jaunāko albumu.

Stings piedzima Ņūkāslā, Anglijā, bet 1977. gadā pārcēlās uz Londonu, kur kopā ar Stjuartu Koplendu un Endiju Sammersu nodibināja grupu "The Police". Grupa izdeva piecus albumus, ieguva sešas "Grammy" balvas un 2003. gadā tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.

Koncertturneja pieteikta kā dinamisks šovs, kurā skan publikas iemīļotākās dziesmas, atainojot Stinga daudzpusīgo karjeru. Koncertā varēja dzirdēt tādas dziesmās kā "Englishman In New York," "Fields Of Gold," "Shape Of My Heart," "Every Breath You Take," "Roxanne," "Message In A Bottle" un daudzas citas. Kopā ar Stingu uzstājās pavadošā rokgrupa.