Jūlijā Latvijā viesosies industriālā roka leģenda 'Ministry'

Klubā "Melnā piektdiena" 15. jūlijā klubā pirmoreiz Latvijā viesosies leģendārā industriālā roka grupa "Ministry". Par koncerta iesildītājiem izvēlēti prominentie death metal pārstāvji "Dying Fetus", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

"Ministry" 1981. gadā Čikāgā izveidoja grupas līderis un vienīgais pastāvīgais dalībnieks Als Jorgensens (Al Jourgensen). Sākotnēji kā synth-pop kolektīvs, "Ministry" skanējums īsā laikā mainījās, astoņdesmito gadu beigās padarot apvienību par industriālā metāla pionieriem. Grupas sastāvs vienmēr bijis mainīgs, izņemot Jorgensenu, kurš ir "Ministry" idejas radītājs, producents, vokālists, mūzikas un tekstu autors.

"Ministry" agrīnie albumi "The Land of Rape and Honey" un "The Mind is a Terrible Thing to Taste" ieguvuši zelta un platīna statusu, taču, lai arī nākamās plates izpelnījušās fanu un mūzikas apskatnieku atzinību, tās tomēr bijušas mazāk komerciāli veiksmīgas. "Ministry" tomēr savu statusu saglabājusi, kopš deviņdesmito gadu sākuma iegūstot kopumā sešas "Grammy" balvas. 27 gadus kopš grupas izveidošanas, Als Jorgensens 2008. gadā paziņoja par "Ministry" darbības pārtraukšanu, taču jau 2011. gadā tomēr nolēma turpināt, 2012. gadā izdodot albumu "Relapse". Jaunākais "Ministry" albums "AmeriKKKant" iznācis pagājušogad.

Als Jorgensens aktīvi darbojies un darbojas arī citos projektos – gan spēlējot kopā ar Trentu Reznoru (Trent Reznor) apvienībā "Revolting Cocks", gan izveidojot projektu "Pailhead" kopā ar "Minor Threat" un "Fugazi" līderi Janu Makeju (Ian MacKaye), gan spēlējot ģitāru "Dead Kennedys" izveidotāja Džello Biafras (Jello Biafra) grupā "Lard". Astoņdesmito gadu beigās, kopā ar "Skinny Puppy" vokālistu Niveku Ogri (Nivek Ogre), Jorgensens izveidoja īslaicīgo projektu "PTP", kura pirmā uzrakstītā dziesma "Show Me Your Spine" tika izmantota Pola Verhovena (Paul Verhoeven) filmā "Robocop".

Klubs "Melnā piektdiena" atrodas Rīgā, Brīvības gatvē 199c.