Liepājā atvērs Ievas Paršas un Andreja Osokina jauno albumu

Svētdien, 3. aprīlī, pulksten 15 Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" koncertsērijā "Personīgi" uzstāsies mecosoprāns Ieva Parša un pianists Andrejs Osokins. Mūziķi ar īpašu koncertu klausītājiem prezentēs dueta jauno mūzikas albumu "I bērzs, i smilgas".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji, albumā un koncerta programmā skanēs latviešu komponistu – Emiļa Melngaiļa un Kristapa Pētersona vokālās kamermūzikas pērles, ko atlasījuši abi mūziķi.

"Ļoti mīlu klasisko latviešu vokālo kamermūziku, un daudz to dziedot, man ir izveidojies skatījums uz tās "iekšējo, apslēpto kodu", kā arī urdoša vēlme padarīt to redzamāku. Vēlējos ierakstīt latvisku kamermūzikas disku, un nenācās ilgi domāt – ielūkojoties sevī, Melngailis un Pētersons "izleca" bez vilcināšanās. Tikai pēcāk izrādījās, ka Melngaiļa solodziesmu ieskaņojumu nav daudz... Un Pētersona – ne tik! Ierakstot albumu Liepājas koncertzāles ierakstu studijā, piedzīvojām sava veida "latvisko meditāciju", un ceru, ka to sajutīs un tai ļausies arī koncerta apmeklētāji," par programmas veidošanu stāsta Ieva Parša.

Programmu krāšņos pianista Andreja Osokina izpildītie Bartoka un Mocarta klaviermūzikas darbi: "Mūsu koncertprogrammai ar Ievu Paršu vēlējos pievienot vēl divu autoru – Mocarta un Bartoka – darbus. Mocarta skaņdarbs "Divpadsmit variācijas uz "Ah vous dirai-je, Maman" tēmu" jau 18. gadsimta Francijā bija populāra bērnu dziesma, ko šodien mēs vairāk zinām kā "Twinkle Twinkle Little Star" melodiju. Tā ir ļoti bērnišķīga, naiva un saulaina mūzika, kas, manuprāt, lieliski sasaucas ar vairākām no albumā iekļautajām Emiļa Melngaiļa dziesmām. Savukārt Bartoka svīta "Zem klajas debess" ir viens no nopietnākajiem un izvērstākajiem šī komponista skaņdarbiem klavierēm solo, kas no vienas puses sasaucas ar Melngaili, jo abi bija izcili etnogrāfi, kuri krāja ļoti daudz senatnīgo tautas melodiju, bet no otras puses Bartoka mūzika ir ļoti mūsdienīga, tādējādi sasaucoties ar Pētersona radītajiem darbiem."

Jaunais latviešu kamermūzikas albums 2021. gada nogalē ieskaņots tieši Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" ierakstu studijā un tiks izlaists Nacionālās ierakstu kompānijas "Skani" paspārnē. Koncerta apmeklētājiem būs pirmā iespēja iegādāties jaunā ieraksta CD disku, kā arī iespēja tikties ar mūziķiem koncertsērijai "Personīgi" raksturīgajās pēckoncerta sarunās otrā stāva galerijā, lai baudītu nesteidzīgas sarunas neformālā gaisotnē.

Koncertu klausītāji varēs vērot kā klātienē, "Lielā dzintara" Kamerzālē, tā tiešsaistē, koncertzāles digitālo koncertu platformā "Digitālais dzintars".

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.