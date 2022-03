LNO notiks Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija

Latvijas Nacionālajā operā 8. martā pulksten 19 notiks Lielās mūzikas balvas 2021 pasniegšanas ceremonija, kurā tiks godinātas mūsu mūzikas izcilības septiņās kategorijās. Ceremonijā tiks pasniegta arī ikgadējā "Delfi" auditorijas simpātijas balva.

Ceremonija sāksies pulksten 19 un tiešraidē to varēs klausīties Latvijas Radio "Klasika" auditorija, bet pulksten 21.10 ceremonija tiks demonstrēta LTV1.

Jau ziņots, ka Lielo mūzikas balvu par mūža ieguldījumu saņems dziedātājs Samsons Izjumovs un diriģents Imants Resnis.

Kā vēsta pasākuma rīkotāji no VSIA "Latvijas Koncerti", diriģents Imants Resnis ir neremdināms latviešu muzikas patriots, aizrautīgs piemirstu vērtību jaunatklājējs un jaunu ideju rosinātājs. Būtisks posms viņa radošajā dzīvē saistās ar Liepājas Simfonisko orķestri, kura mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta godā Resnis bija no 1992. līdz 2009. gadam. Šo septiņpadsmit gadu laikā orķestris burtiski uzplauka – būtiski paplašināja repertuāru, veica nozīmīgus ieskaņojumus un plaši koncertēja arī ārzemēs. Imants Resnis ir ārkārtīgi spilgta un neordināra personība un viņa paustajam viedoklim piemīt spēks sašūpot Latvijas kultūrvidi un rosināt pārmaiņas. 1993. gadā diriģents vēju pilsētā aizsāka starptautisko Pianisma zvaigžņu festivālu, tāpat viņš bija viens no "Lielā dzintara" būvēšanas iniciatoriem, tādējādi rosinot arī diskusijas par citu reģionālo koncertzāļu tapšanu Latvijā. Un ne mazāk būtisks ir arī pedagoģiskais darbs – vairāk nekā četras desmitgades Imants Resnis ir arī JVLMA mācībspēks un šobrīd – orķestra diriģēšanas katedras emeritētais profesors.

Otrs mūža balvas ieguvējs, ilggadējais Latvijas Nacionālās operas solists Samsons Izjumovs ir viens no izcilākajiem Latvijas baritoniem. Pievienojoties mūsu Baltā nama solistu ansamblim 1978. gadā, viņš uz skatuves aizvadījis jau vairāk nekā četras desmitgades, iemantojot nedalītu publikas atzinību un kritiķu labvēlību, kā arī kolēģu cieņu un apbrīnu. Izjumova balss tembram piemīt samtaina nokrāsa, sulīgs un silts skanējums, bet dziedājuma izteiksmei raksturīgs cēlums un emocionāls dziļums. Baritons meistarīgi sapludina sevi un atveidojamo tēlu, tādējādi uzrunājot arī ar emocionāli piepildītu un spožu aktiermākslu – vai

tas būtu valdnieks vai slepkava, mīlošs tēvs vai apmāts mīlestības meklētājs... Nabuko, Rigoleto, Makbets, Skarpija, Jevgeņijs Oņegins, Tomskis, Šarpless, Amonasro, Boriss Izmailovs, Aļeko, Dēmons – tās ir vien dažas no Samsona Izjumova leģendārajām operlomām. Un līdzās tām ir arī spilgti sniegumi vokālinstrumentālos opusos, kā arī saviļņojošas atklāsmes kamermūzikas repertuārā.

LMB 2021 žūrijā strādāja: Andris Vecumnieks - žūrijas priekšsēdētājs, diriģents, muzikologs, komponists, Iveta Grunde - muzikoloģe, mūzikas pedagoģe un docētāja, Daina Markova – muzikoloģe, Ieva Rozentāle - muzikoloģe, LTV Kultūras raidījumu redakcijas vadītāja, Maruta Rubeze - muzikoloģe, Latvijas Radio 3 "Klasika" žurnāliste, Andris Saulītis - LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks, Ingrīda Vilkārse - teātra zinātniece, mūzikas pedagoģe.

LMB 2021 nominanti

Gada jaunais mākslinieks:

Koklētāja Līga Griķe;

Dziedātājs Edgars Ošleja;

Flautiste Egija Sproģe.

Gada koncerts:

Mūsdienu mūzikas festivāla "deciBels" tiešsaistes koncerts "A-Ronne" 12. martā – Latvijas Radio koris un diriģents Kaspars Putniņš (rīkotājs – JVLMA un "Latvijas Koncerti");

Koncerts "Amao Omi / "Bezjēdzīgais karš"" 3. septembrī Rīgas Lutera baznīcā – Kaspars Znotiņš, Rīgas Saksofonu kvartets, Rīgas Doma kora skolas jauktais koris un diriģents Jurģis Cābulis (rīkotājs – Rīgas Doma kora skolas jauktā kora biedrība);

Festivāla "Windstream" koncerts "Katedrāle un roks" 10. oktobrī Lielajā ģildē – Atis Zviedris, Atis Ieviņš, Orķestris "Rīga" un diriģents Valdis Butāns (rīkotājs – Orķestris "Rīga")

Par izcilu interpretāciju:

Valsts kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" ansamblis (Agnese Egliņa, Egija Sproģe, Mārtiņš Circenis, Liene Neija-Kalniņa, Ivars Brīnums, Kārlis Klotiņš) un diriģents Normunds Šnē – Žerāra Grizē "Vortex Temporum" festivālā "Latvijas Jaunās mūzikas dienas" 29. aprīlī Lielajā ģildē;

Dziedātājs Jānis Šipkēvics – Krista Auznieka kameropera "Tagadne" 14. un 15. augustā kultūrvietā "Hanzas Perons" (kopā ar Valsts kamerorķestri "Sinfonietta Rīga" un diriģentu Normundu Šnē);

Vijolnieks Georgs Sarkisjans – Arama Hačaturjana Koncerts vijolei un orķestrim 29. oktobrī Lielajā ģildē (kopā ar LNSO un diriģenti Kristīnu Posku).

Par izcilu sniegumu gada garumā:

Latvijas Radio bigbends un tā mākslinieciskais vadītājs Kārlis Vanags;

Liepājas Simfoniskais orķestris tiešsaistes koncertu ciklā "Simfonija Tuvāk";

Ērģelnieks Aigars Reinis par koncertiem Rīgas Domā.

Par izcilu darbu ansamblī:

Čelliste Margarita Balanas;

Pianiste Elīna Bērtiņa;

Kontrabasists Jānis Rubiks.

Gada komponists:

Krists Auznieks;

Jēkabs Jančevskis;

Anna Ķirse.

Gada uzvedums:

Multimediāla monoopera "Cilvēka balss. Telefons", režisore Sonora Vaice (rīkotājs – Operetes teātris);

Audiovizuāls koncertuzvedums "Krastā saviļņots", mākslinieciskā vadītāja un diriģente Laura Leontjeva (rīkotājs – Saulkrastu koris Anima);

Imanta Kalniņa opera "Matīss, kausu bajārs", diriģents Ainārs Rubiķis, režisore Rēzija Kalniņa (rīkotājs – OratoriO).

Lielā mūzikas balva (LMB) ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā, kuru organizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija un VSIA "Latvijas Koncerti".

Lielā mūzikas balva (LMB) ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā. 1993. gadā Latvijas Republikas Kultūras ministrija, pēc toreizējā kultūras ministra Raimonda Paula iniciatīvas, pieņēma lēmumu ik gadu izcilākos sasniegumus valsts mūzikas dzīvē godināt ar speciālu balvu. LMB augsto prestižu gan sabiedrībā, gan mūziķu aprindās nodrošina respektablas žūrijas darbs, kuras dalībnieki visu gadu apmeklē koncertus un ik mēnesi satiekas sēdēs. Janvāra sākumā žūrija izvirza LMB iepriekšējā gada nominantus, par kuriem paziņo īpašā Kultūras ministrijas preses konferencē, un tikai pirms paša LMB pasniegšanas pasākuma notiek žūrijas balsojums par laureātiem.