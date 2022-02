Milānā un Ņujorkā atsakās no Putina atbalstītāja Gergijeva uzstāšanās; 'Rīga Jūrmala' - pārskatīs programmu

Milānas opera "La Scala" atteikusies sadarboties ar izcilo krievu diriģentu Valēriju Gergijevu, kurš ir Krievijas pašreizējās varas un Vladimira Putina atbalstītājs, raksta "Opera Wire". Savukārt "The New York Times" raksta, ka diriģenta dalība atcelta šajā nedēļas nogalē gaidāmajos koncertos Kārnegija zālē, Ņujorkā, kur viņam bija paredzēta uzstāšanās ar Vīnes filharmoniķiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gergijeva uzstāšanās šovasar bija ieplānota arī Latvijā - festivāla "Rīga Jūrmala" programmā. Kā liecina informācija festivāla mājaslapā, šobrīd biļešu tirdzniecība uz Gergijeva diriģētajiem koncertiem nav pieejama.

Valērijs Gergijevs (1953) ir viens no izcilākajiem diriģentiem pasaulē, Marijas teātra Sanktpēterburgā direktors un mākslinieciskais vadītājs, Minhenes filharmoniķu galvenais diriģents. Gergijevs regulāri uzstājas pasaules labākajos opernamos, ir vairāku starptautiski atzītu festivālu dibinātājs. Taču viņš ir arī Krievijas pašreizējās varas atbalstītājs, piedalījies Putina priekšvēlēšanu kampaņā 2012. gadā, intervijās paudis atbalstu Krimas aneksijai. Tāpat diriģents nosodījis LGBT kustību, par ko jau iepriekš izpelnījies kritiku.

Milānā Gergijevs šī gada 23. februārī diriģēja operas "Pīķa dāma" izrādi un saņema skaļus "bū" saucienus no publikas. Nākamaja dienā "La Scala" vadība viņam lūgusi atklāti paust nosodījumu Krievijas iebrukumam Ukrainā, pretējā gadījumā opera atteiksies no sadarbības ar viņu, vēsta "Opera Wire".

Koncerti Ņujorkā ar Vīnes filharmoniķiem Gergijevam bija paredzēti no 25. līdz 27. februārim. Taču tagad viņa dalība koncertos ir atcelta. Tiesa, nav minēts atcelšanas iemesls, tomēr pēdējā brīdī atteikties no šāda mēroga zvaigznes nav ierasta prakse un "The New York Times" to saista ar maestro politiskajiem uzskatiem.

Vīnes filharmoniķi iepriekš bija pauduši atbalstu diriģentam, publiskā paziņojumā rakstot, ka jau desmitiem gadu sadarbojas ar Gergijevu un kultūrai nebūtu jākļūst par politisko spēļu upuri. Tāpat Vīnes filharmoniķu vadība uzsvēra, ka nekomentā un nekādā veidā neietekmē savu viesmākslinieku politiskos uzskatus. Tomēr šoreiz orķestris piekritis uzstāties bez Gergijeva.

Tāpat koncertos atcelta krievu pianista Denisa Macujeva dalība.

"Delfi" sazinājās ar Jūrmalas domi, jautājot, vai tā plāno pārskatīt šīs vasaras kultūras notikumu plānus, ņemot vērā, ka Dzintaru koncertzālē notiek dažādu Krievijas mūziķu koncerti un gaidāma arī Valērija Gergijeva uzstāšanās.

"Šobrīd notiekošais ir liels šoks mums visiem. Jūrmalas dome viennozīmīgi nosoda militāro agresiju Ukrainā. Šie notikumi neapšaubāmi ietekmēs daudzu lietu norisi. Arī Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība noteikti pārskatīs savus plānus atbilstoši valsts kopējai nostājai un rīcībai. Šobrīd ir ļoti svarīgi, lai mēs visi būtu vienoti un valsts augstākajā līmenī būtu skaidra nostāja un rīcība. Vienota politika, kuru atbalsta cilvēki, politiskās partijas un pašvaldības," portālam "Delfi" atbildēja Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis.

Savukārt festivāla "Rīga Jūrmala" mājaslapā publicēts paziņojums, kurā teikts, ka ir rosinātas "fundamentālas izmaiņas festivāla darbībā", par kurām tiks sniegta informācija tuvāko dienu laikā.

"Mēs tāpat kā visi citi esam šokā par notiekošo un ļoti nosodām Krievijas iebrukumu Ukrainā. Festivāls "Rīga Jūrmala" ir starptautiska organizācija, kuras pamatvērtības ir brīvība, demokrātija un miers," teikts paziņojumā.

Jau ziņots, ka uz situāciju pasaulē reaģējusi Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB), sociālajos tīklos publicējot paziņojumu, ka turpmāk sadarbosies tikai ar tiem viesmāksliniekiem, kas skaidri un nepārprotami publiski paudīs nosodījumu Krievijas iebrukumam Ukrainā.

Tāpat LNOB aicina to darīt publiski arī māksliniekiem, kuru koncertus Latvijas Nacionālajā operā organizē citi pasākumu producenti, pretējā gadījumā jau noslēgtie nomas līgumi tiks lauzti.

Jau ziņots, ka Krievija ceturtdien, 24. februārī, sāka pilna mēroga militāru uzbrukumu Ukrainai, prezidentam Vladimiram Putinam brīdinot citas valstis, ka jebkurš mēģinājums iejaukties novedīs pie "sekām, kuras jūs nekad neesat redzējuši".