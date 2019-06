20. jūnijā grupa "Double Faced Eels" publicē dziesmu "Viņa nedejo", kas kopā ar Didzi Bardo un Miku Frišfeldu tapusi dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE #4", portālu "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

"Nometnē uzsākot darbu pie šīs dziesmas, raiti vienojāmies par dziesmas galveno varoni — "Viņu, kas nedejo", "Viņu, kas ir noslēpums"," stāsta viens no dziesmas mūzikas un teksta autoriem, Reinis Straume. "Kopā ar Miku un Didzi uzbūrām šo mazliet komisko naktsdzīves ainu, kas nometnē izpelnījās komplimentus ne tikai no citiem dalībniekiem, bet arī no žūrijas. Tas bija skaidrs signāls, ka tur kaut kas ir un dziesma ir jāpabeidz. Ar "Double Faced Eels" producenta Marka (Mārtiņš Gailītis) gādīgo roku tagad esam pabeiguši šo dziesmu un nododam to plašākai publikai."

"Dziesmas galveno varoni, "Viņu, kas nedejo", mēs uztveram divējādi — no vienas puses, jā, tas ir mazliet komisks tēls, kuru nav iespējams iekustināt un kas apkārtējiem neizprotamu iemeslu dēļ nedara to, kas ir pieņemts. Bet no otras puses — ar vārdiem "Nu, un? Kas Tev par daļu?" mēs parādām, ka tas, ka apkārtējiem liekas, ka Tev jādara kaut kas tikai tāpēc, ka tas ir "normāli", nenozīmē, ka tā ir. Tas ir arī drosmīgs tēls."

"Viņa nedejo" dzīvajā izpildījumā varēs dzirdēt grupas 2019. gada vasaras koncertos: TV3 Jāņu ieskandināšanas koncertā "Gada īsākā nakts" 22. jūnijā, festivālā "Ogle" 13. jūlijā, festivālā "Tinte" 13. jūlijā, festivālā "Summer Sound" 3. augustā.

Kā minēts iepriekš, dziesma ir tapusi "RIGaLIVE" dziesmu rakstīšanas nometnes pagājušā gada rudens sesijā. "RIGaLIVE" nometnes sesijas ir pulcējušas vairākus atzītus ierakstu māksliniekus, producentus un izpildītājus un vairākas tajā radītās dziesmas ir iekarojušas Latvijas radio topu virsotnes, tostarp repera anša un Kristīnes Pāžes "Zemes stunda" un daudzas citas.