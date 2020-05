Trešdien, 20. maijā, dziedātāja un dziesmu autore Evija Smagare prezentē jaunu dziesmu "Istabā", kas atspoguļo pašreizējās sajūtas par notiekošo pasaulē, portālu "Delfi" informē mūziķes pārstāvji.

"Visa pasaule ir nonākusi pavisam unikālā un mums iepriekš nepieredzētā situācijā, kura ietekmē ikvienu no mums. #Paliecmājās nu ir kļuvis par globālu ikdienas rutīnu un dzīvesveidu, tikai jautājums ir- kā mēs ar to tiekam galā? Dziesma stāsta par neizprotamo emociju gammu un eksistenciālo prāta stāvokli, kas caurstrāvo ikvienu no mums atrodoties savās istabās," tā par dziesmu saka pati Evija.

Dziesmas mūzikas autori ir Armands Varslavāns un Evija Smagare, vārdu autore ir Evija Smagare.

Liriku video veidoja un producēja Ēriks Saksons.

Dziesma ir pieejama visās lielākajās mūzikas straumēšanas vietnēs (Spotify, iTunes, Deezer u.c.). Dziesmas producents ir Armands Varslavāns.

Jau šogad ir plānots laist klajā Evijas debijas albumu, kas lielākoties būs latviešu valodā, iekļaujot arī dažas dziesmas angļu un krievu valodā.

Evija Smagare ir jauna dziedātāja, kura debitēja 2012. gadā un plašākai publikai kļuva zināma pēc dalības grupas "Prāta vētra" Latvijas koncertturnejā "Vēl viena klusā daba".