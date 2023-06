9. jūnijā mūzikas straumēšanas vietnēs nonākusi mūzikas projekta Lapsene un hiphopa mākslinieka Ozola izpildītās kopdziesmas "Man nav bail" remiksa versija, kuru veidojis Latvijas dīdžeju aprindās pazīstamais elektroniskās mūzikas producents Dubra.

Jaunā remiksa versija pamatā veidota deju mūzikas apakšžanra drum and bass estētikā, sapludinot to ar regeja ritmiem. Drum and bass žanra aizsākumi meklējami 80. gadu beigās un to galvenokārt raksturo ātrs, lauzts ritms, kuru parasti papildina dziļa un spēcīga basa līnija.

"Patiesībā, veidot ko muzikāli kopīgu abi ar Dubru vēlējāmies vēl pirms Lapsenes dibināšanas, taču dažādu apstākļu dēļ tas nenotika. Priecājamies, ka šovasar šis nodoms ir īstenots un rezultāts, manuprāt, izdevies ļoti cienījams", saka mūzikas projekta Lapsene dibinātājs Artis Dvarionas.

Šis ir pirmais oficiālais remikss kādai no Lapsenes dziesmām. Remiksa veidotājs Dubra (īstajā vārdā Kaspars Dabra) pazīstams arī kā jaunā pašmāju mūzikas projekta KRATA galvenais muzikālais dzinējspēks un ir viens no šī projekta dibinātājiem. Dubra veidojis veiksmīgus remiksus arī dažādiem ārzemju izpildītājiem.

Jau ziņots, ka Lapsenes un Ozola kopdziesmas "Man nav bail" oriģinālversija tika izdota maija sākumā, vienlaikus klajā nākot arī Lapsenes debijas albumam "Sākums".

Dziesmas "Man nav bail" mūzikas autors ir Artis Dvarionas, teksta autori - Artis Dvarionas un Ģirts Rozentāls.

Remiksa vizuālo noformējumu un no oriģinālversijas patapināto teksta video veidojusi māksliniece Madara Dzintara-Pluša.

Lapsene ir mūzikas projekts, kuru 2022. gada pavasarī dibinājis mūziķis un radiodīdžejs Artis Dvarionas, kas iepriekš darbojies grupās "R.A.P." un "TāTāTā".