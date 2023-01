Noklausies! 'Positivus' gaidāmais Sems Smits laiž klajā jaunu dziesmu

Šovasar "Positivus" festivālā gaidāmais popmūziķis Sems Smits publicējis jaunu dziesmu – drīzumā gaidāmā ceturtā albuma titulskaņdarbu "Gloria".

Dziesmas pirmatskaņojums notika populārajā NBC pārraidē "Saturday Night Live", kurā Sems Smits bija aicināts kā viesis. Viņa jaunākais albums "Gloria" iznāks jau pēc nedēļas - 27. janvārī.

No jaunā albuma jau ir izdoti vairāki singli, kas ir iekarojuši publikas uzmanību. Pavasarī albumu pieteica singls "Love Me More", bet septembrī iznāca sadarbībā ar vācu dziedātāju Kim Petras tapušais "Unholy", kas jau ir kļuvis par starptautisku hitu. Gaidāmais albums ir pieteikts kā līdz šim atklātākais un drosmīgākais mākslinieka veikums.

Sems Smits debiijas albumu "In The Lonely Hour" izdeva 2014. gadā un kopš tā laika pakāpeniski kļuvis par vienu no pieprasītākajiem popmāksliniekiem pasaulē. Viņa pārdoto albumu eksemplāru skaits pārsniedz 35 miljonus, tāpat viņa dziesmu klausījumu skaits straumēšanas platformās ir gana iespaidīgs - 45 miljardi. Sems Smits saņēmis arī industrijas atzinību – viņam ir četras "Grammy" balvas, trīs BRIT balvas, seši MOBO, "Zelta globuss", "Oskars", divi numur viens albumi, pieci numur viens singli, divi numur viens kā vokālistam kopā ar Naughty Boy ("La La La", 2013) un Calvin Harris ("Promises") un daudzi citi panākumu apliecinājumi.

Jau ziņots, ka Sems Smits būs viens no festivāla "Positivus" galvenajiem māksliniekiem, kurš šovasar uzstāsies Lucavsalā, Rīgā. Viņa koncerts gaidāms sestdien, 15. jūlijā.