Notiks dziesmas 'Klusa nakts, svēta nakts' 200 gadu jubilejas koncerti

Svinot Franca Ksavera Grūbera (Franz Xaver Gruber) Ziemassvētku dziesmas "Klusa nakts, svēta nakts" 200, jubileju, no 9. līdz 26. decembrim septiņās Latvijas baznīcās viesosies vokālā grupa "Putni", ģitārists Matīss Čudars klavesīniste Ieva Saliete un klarnetists Jēkabs Nīmanis, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

Koncerta programmā ietverti vairāki jauni Klusa nakts, svēta nakts aranžējumi, Matīsa Čudara un Jēkaba Nīmaņa jaundarbi un citas Ziemassvētku dziesmas jaunās skaņās.

"Katru gadu klausītājus cenšamies iepriecināt ar ko jaunu, kvalitatīvu un skaistu. Mūsu jauno programmu iedvesmojusi viesošanās vēsturiskajā "Stille Nacht" kapelā Austrijā, kur savulaik Francs Grūbers pirmoreiz dziedāja "Klusa nakts, svēta nakts". Dziesma mūsdienās tulkota vairāk nekā 140 valodās, kļuvusi par Ziemassvētku himnu un iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Klusa nakts, svēta nakts simbolizē mieru, prieku un svētku sajūtu – šīs ir vērtības, ko Ziemassvētku laikā gribam sniegt arī saviem klausītājiem," stāsta vokālās grupas Putni vadītāja Antra Dreģe. "Oriģinālu skanējumu koncerta programmai šogad piešķirs arī neparastais instrumentu sastāvs: Ieva Saliete klausītājus iepazīstinās ar viduslaiku klavesīna īpašo toni, savukārt Matīss Čudars un Jēkabs Nīmanis "Putnu" balsis kuplinās ar ģitāras un klarnetes partijām."

Matīss Čudars, kurš pazīstams kā viens no labākajiem jaunās paaudzes latviešu džeza ģitāristiem, speciāli šai programmai radījis jaundarbu "Es nomodā par tevi paleco", kur satiekas trīs savstarpēji ļoti atšķirīgu autoru – Ivetas Šimkus, Arvīda Ulmes un Aivara Neibarta – dzejas rindas. Tās, Matīsa Čudara mūzikā ietērptas, veido vienotu organismu – ceļojumu no introvertas apceres par dzīves mistēriju, cauri mīlestības apliecinājumiem pret Dievu, uz ekstravertu dzīvotprieku. Koncertā dzirdēsim arī komponista versiju dziesmai "Klusa nakts, svēta nakts" un darbu Gaismas Dievs, kas tapis, iedvesmojoties no Jēkaba Graubiņa melodijas.

Savas versijas Ziemassvētku dziesmām piedāvā arī komponists Jēkabs Nīmanis, kura aranžējumā skanēs gan "Klusa nakts, svēta nakts", gan Jāzepa Vītola Dievs, mīļais tētiņ. Par savu jaundarbu "Naktī bira zelta rasa" Jēkabs Nīmanis saka: "Izvēlējos Teodora Zeiferta tekstu, kas komponēts jau vairākkārt, un uzrakstīju tam jaunu melodiju, kas korelē gan ar folkloru, gan tradicionālu Ziemassvētku korāli, veidojot jaunu un interesantu sajūtu."

Savukārt Ievas Salietes izpildījumā varēs dzirdēt vairākas daļas no "Codex de Faenza" – 15. gadsimta manuskripta, kurš līdz mūsdienām atnesis senākos taustiņmūzikas darbus.

Ar programmu "Klusa nakts, svēta nakts" vokālā grupa "Putni" šogad noslēgs savu 25. jubilejas gadu, kas bijis bagāts koncertiem un panākumiem arī ārpus Latvijas. Šis gads "Putniem" bijis ražīgs sadarbības laiks ar vairākiem latviešu komponistiem – šogad atskaņoti Georga Pelēča, Selgas Mences, Līvas Blūmas un Annas Veismanes jaundarbi –, tāpat baznīcās visā Latvijā izskanējusi programma "Sv. Hildegardes dziedājumi", kas veltīta viduslaiku mistiķes Bingenes Hildegardes radošajam mantojumam un tapusi kopā ar katoļu priesteriem. Putni šogad koncertējuši visdažādākajām auditorijām – divu nedēļu koncerttūrē ASV klausītājiem sniegts plašs ieskats latviešu mūzikas mantojumā, savukārt skolēni Latvijā projekta Skolas soma ietvaros iepazīstināti ar laikmetīgo mūziku programmā "Vārds un mūzika. DaDa".

Dziesmas "Klusa nakts, svēta nakts" 200 gadu jubilejas koncerti notiks:

Svētdien, 9. decembrī, pulksten 17.00, Ķekavas Ev. luteriskajā baznīcā;

Piektdien, 14. decembrī, pulksten 19.00, Ogres Ev. luteriskajā baznīcā;

Svētdien, 16. decembrī, pulksten 19.00, Rīgas Jaunajā Svētās Ģertrūdes Ev. lut. baznīcā;

Sestdien, 22. decembrī, pulksten 19.00, Smiltenes Ev. luteriskajā baznīcā;

Svētdien, 23. decembrī, pulksten 18.00, Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē;

Otrdien, 25. decembrī, pulksten 18.00, Kuldīgas Sv. Annas Ev. lut. baznīcā;

Trešdien, 26. decembrī, pulksten 17.00, Dobeles Ev. luteriskajā baznīcā.

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā, kā arī koncerta dienā stundu pirms koncerta pie ieejas baznīcā.