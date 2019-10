Orķestris 'Rīga' noslēgs simtgades festivālu 'Trīs zvaigznes'

No 10. novembra līdz 18. novembrim norisināsies noslēdzošais Latvijas valsts simtgadei veltītais festivāls "Trīs zvaigznes", kas noritējis trīs gadus ar mērķi iespējami daudzveidīgāk un saistošāk interpretēt jau esošu un jaunradītu latviešu komponistu mūziku, portālu "Delfi" informē orķestra "Rīga" pārstāve Baiba Tilhena.

Svētdien, 10. novembrī, pulksten 19.00, VEF Kultūras pilī skanēs koncerts "Rīgas sargi mūzikā un kino". Koncerts tiek veltīts Rīgas atbrīvošanas simtgadei no Bermonta karaspēka, kas atzīmējama 11. novembrī. Koncertprogrammai īpaši izvēlēta mūzika, kas saistīta ar Latvijas iedzīvotāju drosmi un pašaizliedzību, aizstāvot Rīgu un Latvijas neatkarību. Tā plaši attēlota kinofilmās, no kurām vairāku filmu mūzika veido šī koncerta programmu. Skanēs Aigara Graubas, grupas "Jumprava", Uģa Prauliņa, Riharda Zaļupes, Imanta Kalniņa un Raimonda Paula mūzika kinofilmām "Rīgas sargi", "Baiga vasara", "Nameja gredzens", "Pūt, vējiņi!" un "Vella kalpi". Koncertā tiks izmantoti kadri no kinofilmām Roberta Rubīna video režijā un Oresta Silabrieža teksti. Komponists Rihards Zaļupe koncertā piedalīsies arī kā solists. Koncertu diriģēs Valdis Butāns.

Piektdien, 15. novembrī, pulksten 19.00, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notiks koncerts "Vēstules Latvijai". Koncerta programmā ietverti skaņdarbi, kas sacerēti to autoriem dzīvojot ārpus Latvijas. Skanēs Nika Gothama "Bakhanālija" Rīgas Saksofonu kvarteta un pūtēju orķestra izpildījumā, Lolitas Ritmanis skaņdarbs "Rhapsody on a Theme from Justice League (Starcrossed: Farewell, Hawkgirl)", Andreja Jansona mūzika, kā arī divi pirmatskaņojumi – Gundegas Šmites "Trīs gleznojumi mežā" un Krista Auznieka "Gaismup". Koncertā tiks izmantoti arī ASV dzīvojošo māsu – dzejnieces Valdas Dreimanes un gleznotājas Mairas Reinbergas – darbi Viestura Graždanoviča video veidolā. Koncerta režisore Dace Micāne-Zālīte, piedalīsies aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa un diriģents Jānis Stafeckis.

Pēdējais festivāla "Trīs zvaigznes" koncerts "Vēstījums nākamām paaudzēm" simboliski vērsts ar skatu nākotnē un notiks 18. novembrī, pulksten 16.00, VEF Kultūras pilī. Tas iecerēts kā multimediāls projekts un dos vārdu jaunajiem komponistiem – Matīsam Čudaram, Santai Ratniecei un Laurai Gustovskai ar jaundarbu pirmatskaņojumiem, kā arī Armandam Aleksandravičus un Jēkabam Nīmanim ar jau iepriekš orķestrim veltītu mūziku, uzklausot viņu vēstījumu skaņās un vārdos. Komponistu stāstus vizuālā formātā ietērps video mākslinieks Āris Matesovičs un gaismu meistars Jānis Sniķeris. Matīsa Čudara jaundarba atskaņojumā solo interpretēs ģitārists Āris Ozols. Diriģents Valdis Butāns.

Ieeja koncertos ar bezmaksas ielūgumiem. Ielūgumus uz koncertiem "Rīgas sargi mūzikā un kino" un "Vēstules Latvijai" būs iespēja saņemt no 4. novembra darba dienās no pulksten 12.00 līdz 14.00, Kronvalda bulvārī 8, 1. stāva vestibilā. Savukārt ielūgumus uz koncertu "Vēstījums nākamām paaudzēm" varēs saņemt no 11. novembra darba dienās no pulksten 12.00 līdz 14.00 Kronvalda bulvārī 8, 1. stāva vestibilā.