'Prodigy' fani sarīko kampaņu, lai padarītu 'Firestarter' par hitu Nr.1

Kīta Flinta fani sociālajos medijos uzsākuši kampaņu, lai mirušā grupas "The Prodigy" dalībnieka Kīta Flinta piemiņai padarītu ikonisko hitu "Firestarter" par hitu Nr.1.

Kampaņas "Get Firestarter to number 1" mērķis ir pirkt vai klausīties "Firestarter" mūzikas straumēšanas vietnēs, lai "uguns turpinātu degt".

Flints tika atrasts miris savās mājās Eseksā 4. martā. Grupas biedrs Laiems Hovlets atklāja, Flints "atņēmis sev dzīvību". Viņam bija 49 gadi.

"Mums ir jāvairo zināšanas par garīgās veselības problēmām un pašnāvību. Pašnāvība ir lielākā vīriešu zem 45 slepkava, un tam ir jāmainās!" vēstīts uzsaukumā. "Tas ir labākais veids, kādā pieminēt Kītu un vēstīt par viņa stāvokli popkultūras un meinstrīma pārstāvjiem. Ja nevēlies tērēt naudu, tad uzliec dziesmai "Atkārtot" straumēšanas platformā, piemēram, "Deezer" vai "Spotify", uzliec uz klusumu un atstāj to. Arī tas palīdzēs dziesmai nokļūt līdz topu virsotnei."

"Firestarter" ir no grupas trešā studijas albuma "The Fat of the Land", un 1996. gadā kļuva par pirmo apvienības singlu Nr.1.

Pēc Kīta Flinta nāves grupa atcēlusi drīzumā plānotos koncertus.