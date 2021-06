Rīgas festivāla atklāšanas koncerts notiks ar skatītājiem klātienē

Dzintaru koncertzālē 11. jūnijā notiks Rīgas festivāla atklāšanas koncerts ar skatītājiem klātienē. Tas noritēs Kultūras ministrijas pilotprojekta ietvaros ar mērķi pārbaudīt praksē vakcinācijas, izslimošanas un testēšanas sertifikāta īstenojamību un praktisko pielietošanu brīvdabā notiekošā publiskā pasākumā.

Kā "Delfi" informē organizatori no VSIA "Latvijas Koncerti", uz Dzintaru koncertzāles skatuves satiksies dziedātājs Intars Busulis, "Abonementa orķestris", Latvijas Radio bigbends un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris.

Koncerta sākums pulksten 20. No pulksten 17 sāksies koncertu apmeklētāju vakcinācijas, izslimošanas vai testēšanas sertifikātu pārbaude, ieejas biļešu kontrole, kā arī eksprestestu veikšana. Ņemot vērā koncerta apmeklējuma specifiku, pavadītais laiks dokumentu pārbaudei var būt ilgāks nekā ierasts, tāpēc apmeklētāji tiek aicināti ierasties koncerta norises vietā ne vēlāk kā pulksten 18.30. Ieeja koncertzālē tiks pārtraukta pulksten 19.50.

Koncerta apmeklētājiem būs jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vai nu vakcinējusies pret Covid-19, vai veikusi Covid-19 testu, vai arī vīrusu pārslimojusi. Digitālo Covid-19 sertifikātu varēs uzrādīt elektroniskā vai izdrukātā formātā. Testēšanas sertifikātam jāatbilst vismaz vienai no šādām prasībām: pēdējo 48 stundu laikā ir veikts Covid-19 tests, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā pirms pasākuma norises veikts SARS-CoV-2 antigēna tests, un tas ir negatīvs. Apmeklētājiem būs jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments. Pārbaudei tiks pieņemts tikai QR kods, kas apliecina Covid-19 izslimošanu, pabeigtu vakcināciju vai veiktu testu.

Apmeklētājiem, kuri nevarēs uzrādīt QR kodu, vai tā nolasīšana nebūs tehniski iespējama no pulksten 17 līdz 19.15 tiks piedāvāta iespēja veikt SARS-CoV-2 antigēna testu. To veiks sertificētas laboratorijas personāls pie Dzintaru koncertzāles. Testu veikšana būs bez maksas.

Apmeklētājiem būs jālieto mutes un deguna aizsegs visā pasākuma norises laikā. Klausītājiem būs fiksētās, personalizētās sēdvietas. Blakus varēs atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Pametot sēdvietu, personām būs jāievēro divu metru fiziskās distancēšanās nosacījumi. Koncerta maksimālais apmeklētāju skaits ir ne vairāk kā 500 personas.

Persona, kas ierodoties uz koncertu, nevarēs uzrādīt atbilstošu sertifikātu vai ieradīsies koncerta vietā pēc norādītā laika, koncertā netiks ielaista un nauda par iegātāto biļeti netiks atgriezta.

Kā informē organizatori, 11. jūnija koncerta līdzās dziesmām no Kārļa Lāča "Latvju simfonijas" un teātra mūzikas skanēs arī iemīļoti džeza standarti, tostarp "Summertime", "Night and Day" un "When I Fall in Love". Intars Busulis un Kārlis Lācis ir spilgts tandēms, kuru raksturo īpaša radošā dzirksts un fantastiska skatuviskā sapratne, kā arī talants radīt un atskaņot emocionāli ievelkošu mūziku, tā raksta koncerta rīkotāji. Atskaņojuma vadītājs un diriģents – Kārlis Vanags. Koncerts tiks pārraidīts ReTV kanālā 11. jūnijā pulksten 21.25.

Šogad Rīgas festivāla koncertos, kas izskanēs no 11. jūnija līdz 10. jūlijam, varēs dzirdēt spilgtākos Latvijas mūziķus un kolektīvus – Latvijas Radio kori, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, kamerorķestri "Sinfonietta Rīga", Latvijas Radio bigbendu, Rīgas Saksofonu kvartetu, pianistu Vestardu Šimku, klavesīnisti Ievu Salieti, pianisti Agnesi Egliņu, dziedātāju Intaru Busuli. Koncertos skanēs Imanta Kalniņa mūzikas stāsti, džeza standarti, dažādu laikmetu klaviermūzika, beļģu un franču baroka šedevri, kā arī vairāki jaundarbi.

Koncerta apmeklētāji tiek aicināti prioritāri izmantot attālināto biļešu iegādes iespējas. Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs. Pasākuma norises vietā darbosies kase, kurā nepieciešamības gadījumā ar bezskaidrās naudas norēķiniem būs iespējams iegādāties biļeti pirms pasākuma.