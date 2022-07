Sākas pludmales festivāls 'Summer Sound'. Praktiski ieteikumi apmeklētājiem

29. un 30. jūlijā Liepājā festivāls "Summer Sound" desmito reizi pulcēs apmeklētājus vienā no Eiropas skaistākajām pludmalēm, sniedzot festivāla apmeklētājiem iespēju baudīt pašmāju un starptautisku mākslinieku koncertus. Lai pasākuma apmeklēšana nesagādātu liekas neērtības, festivāla rīkotāji sagatavojuši praktiskus ieteikumus un noteikumus apmeklētājiem.

Festivāla vārti apmeklētājiem tiks atvērti no piektdienas, 29. jūlija, pulksten 17.00, bet labiekārtota telšu pilsētiņa būs gatava uzņemt savus iedzīvotājus jau no 28. jūlija pulksten 17.00. Pēc lielā pieprasījuma un pilnībā izpārdotas pirmās telšu pilsētiņas, ir atvērta papildu, kurā vietas vēl ir pieejamas, tomēr arī tās ir ierobežotā skaitā. Savukārt, kemperu pilsētiņa ir izpārdota pilnībā un jaunas vietas vairs nebūs pieejamas.

Lai ierašanos Liepājā padarītu maksimāli ērtu, festivāla draugi "DPD Latvija" un A/S “Pasažieru Vilciens” ir parūpējušies par īpašu iespēju - mantu nogādāšanu līdz pat festivāla durvīm apmeklētāju vietā, kas, starp citu, Rīgas iedzīvotājiem vēl ir iespējams līdz plkst. 19:00, un speciāliem "Summer Sound" vilcienu reisiem: 29. jūlijā Rīga (13:15) – Liepāja (16:36) un 31. jūlijā Liepāja (12:10) – Rīga (15:25).

Tiem, kuri vēlas doties uz festivālu ar savu auto, "Summer Sound" organizatori aicina pirms došanās ceļā izpētīt aktuālos remontdarbus izvēlētajā maršrutā. Informācija par remontdarbu posmiem un satiksmes ierobežojumi kartē VSIA "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā.

Divu dienu ietvaros uz Summer Sound festivāla skatuvēm kāps gan pasaules mūzikas zvaigznes kā John Newman un Riton, Lietuvas "The Roop", Ukrainas "Go_A", gan pašmāju mūzikas zvaigžņu krāšņa buķete - "Musiqq", Gacho, ansis, "Jumprava", "Dagamba", "Astro’n’out", "Singapūras Satīns", "Citi Zēni", "Kreisais Krasts", "Pienvedēja Piedzīvojumi", Ralfs Eilands, Edavārdi un daudzi citi. "Summer Sound" 2019. gadā pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu – abās dienās festivālu apmeklēja 32 tūkstoši cilvēku. Pilna skatuvju programma pieejama šeit.

Festivālā "Summer Sound" mīļi gaidīti arī bērni, kuriem līdz 10 (ieskaitot) gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas. Turklāt organizatori ir parūpējušies, lai festivāla teritorijā būtu pieejama Bērnu zona ar atraktīvām nodarbēm un lieliskiem pieskatītājiem.

Papildus vairāk kā 50 pašmāju un starptautisko mākslinieku koncertiem festivālā būs pieejams:

• Brīvdabas kino - Latviešu kino klasika, jaunumi un Latvijas Kultūras akadēmijas studentu īsfilmas. Visa kino programma pieejama šeit;

• karuseļi, no kuriem festivālu apskatīt putna lidojumā;

• dejas festivāla jaunajā klubā "Klubs ++";

• sportiski noskaņotajiem festivāla apmeklētājiem sestdien būs iespēja piedalīties pludmales volejbola turnīrā. Volejbola turnīrs norisinās festivāla otrajā dienā, 30. jūlijā, no pulksten 11.00 līdz 16.00. Vienā komandā piedalās 4 spēlētāji, uz laukuma 3 un viens dalībnieks rezervē, no 16 gadu vecuma. Dalības maksa no komandas ir 20 Eur. Reģistrēties spēlēm un iemaksāt dalības maksu turnīram var festivāla kasē.

Kā katru gadu, arī šoreiz Valsts policija kopā Liepājas Pašvaldības policiju festivālā strādās pastiprinātā režīmā, lai uzraudzītu sabiedrisko kārtību, talkā nāks arī papildspēki no Rīgas.

Visiem liepājniekiem un pilsētas viesiem policija iesaka būt tolerantiem un saprotošiem – paredzams, ka cilvēku pilsētā būs daudz, iespējams, arī ceļu satiksme būs apgrūtināta. Tāpat policijas darbinieki atgādina, ka pievērsīs uzmanību visiem transportlīdzekļu vadītājiem, vai tiek ievēroti ceļu satiksmes noteikumi, taču īpaša uzmanība tiks pievērsta elektroskūteru vadītājiem, vai tie nevada spēkratu esot reibumā un ievēro citus noteikumus.

Tāpat policija festivāla laikā rūpīgi sekos tam, vai netiek lietotas vai realizētas narkotikās vielas - šim procesam palīdzēs arī piesaistītie kinologi ar dienesta suņiem.

Drošības padomi festivāla apmeklētājiem!

Dodoties baudīt festivālu, policija atgādina apmeklētājiem neaizmirst par savu drošību, īpaši atcerēties par drošību ūdens tuvumā, kā arī neatstāt bez uzraudzības mazākos pasākuma apmeklētājus. Bērni un pusaudži, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, bez pieaugušo klātbūtnes nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā pēc pulksten 23.00.

Atgādinām festivāla apmeklētājus parūpēties ne tikai par savu, bet arī par mantu drošību, neatstājot bez uzraudzības somas un citas personīgās mantas. Īpaši aicinām uz pasākumu neņemt līdzi vērtīgas lietas, kā arī tās neatstāt telšu pilsētiņā. Policijas novērojumi liecina, ka ir personas, kuras šādos pasākumos ļaunprātīgi izmanto iereibušus cilvēkus, kuri zaudējuši modrību, lai nozagtu viņu personīgās mantas.

Ja esi festivālā atradis nozaudētas mantas, tās vari nogādāt uz atrasto mantu telti, kas atradīsies pie festivāla teritorijas. Visas atrastās mantas, kurām īpašnieki neatradīsies festivāla laikā, pēcāk tiks nogādātas Valsts policijā.

Pasākuma norises vietā lidojumi ar bezpilota lidaparātiem jeb droniem ir aizliegti. Valsts policija un Liepājas Pašvaldības policija veiks aizlieguma ievērošanas kontroli!