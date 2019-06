10 pierādījumi izcilībai. 'Oskaru' rekordistei Merilai Strīpai – 70

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51207405 [REQUEST_URI] => /news/screen/10-pieradijumi-izcilibai-oskaru-rekordistei-merilai-stripai-70.d?id=51207405 [REDIRECT_URI] => /news/screen/article.php?id=51207405 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/screen/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/whatson/news/screen/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/whatson [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.87 [SERVER_NAME] => kultura.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 77.38.223.193 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-LV,lv;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7 [HTTP_COOKIE] => polc=1; delfiEmojiX=true; cX_G=cx%3A3milmbrd2dbw41bposoyx1eqv5%3A3hb2etizy4un; _ga=GA1.2.1118373970.1463835247; evid_0025=1b54c921-c02c-42ea-9a5e-8cb8e957c643; cX_P=iwf7gy83k2ctcw19; _cb=BB_NaKB05gXZBIsWRt; polc_v2=1; _cb_ls=1; newdelfilayout2018=0; _v__chartbeat3=B05WP6clTi8C-ONW5; mostread_lastadded=0; _fbp=fb.1.1549118830337.817876854; __gfp_64b=J8_GYz2grQAb0IRvXI2DXupJGhvWNtrnklUw_sXBXlf.n7; __gads=ID=bb5a00ef58808680:T=1556814582:S=ALNI_MbzLSybqESYE4lcpOdN9QYjti8Sjw; dcid=497154901,1,1590227821,1463835247,80bf1ede1285c94b07f64a85eef7a3f7; _chartbeat2=.1463835251277.1558724495957.0111111111111111.Dujju3BSNGk0BIX9fTTZGy9PuKF4.2; __utmz=113760658.1558779288.1272.35.utmcsr=rus.delfi.lv|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/; delfi-adid=bd4ab678-5329-40ea-bfc0-be16774caa39%2C1532632984274%2C1558807245211; emps=1:1559111178179|1|1559111178179; evid_0025=1b54c921-c02c-42ea-9a5e-8cb8e957c643; _fbc=fb.1.1559286118415.IwAR2Pu-xCs0Wy70c80kfKGoYmly_6lWfb-bxN9r0WTVxSpIH8Zfd8ng7xp1I; __io=817967f6f.3989d8300_1560445426778; __utma=113760658.1118373970.1463835247.1559761160.1560705834.1279; _gid=GA1.2.188380540.1561052846; evid_ref_0025=true; enr_adform_sent=1; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190622034504; adptcmp_0025=283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#f-kv1003#e-kv1004#d-kv1007#d-kv1008#e-kv1009#10-kv1009#14-kv1009#16-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#23-kv1009#24-kv1009#3-kv1009#5-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid283; adptset_0025=1; cX_S=jx7gerf7uucnukrv; __glmrid=9f7512d0-d627-4ba1-abc8-92b2f397d6cc; __io_unique_43359=22; __io_lv=1561205408678; cstp=604800; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; cx_ib_synced=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 514966648 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 77.38.223.193, 10.1.0.110 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /kultura/news/screen/10-pieradijumi-izcilibai-oskaru-rekordistei-merilai-stripai-70.d?id=51207405 [HTTP_HOST] => kultura.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => kultura [PHP_SELF] => /news/screen/article.php [REQUEST_TIME] => 1561207913 )