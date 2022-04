Mīlestības un sveču mēneša sākumā straumēšanas platformā "Hulu" debitēja viens no šī gada gaidītākajiem seriāliem – atskats uz 90. gadu skaļāko slavenību skandālu, stāsts par Pamelas Andersones un Tomija Lī pikanto mājas video, kas kļuva par, iespējams, visu laiku populārāko pornogrāfisko filmu. Tiesa, tas notika bez pašu "autoru" piekrišanas. Lai gan vismaz pagaidām pie mums seriālu legāli noskatīties nevar (visa durvis atvērtas esot ārpus Latvijas), tas tomēr pēc iznākšanas radīja pietiekami lielu rezonansi, lai atskatītos uz, iespējams, visskaļāko agrīnā interneta laikmeta skandālu, kas nu jau kļuvis par popkultūras vēsturi.

Seriāla "Pam & Tommy" veidotāji solīja ne tikai izstāstīt to, kā "tas patiesībā notika", bet arī sniegt empātisku un pat analītisku skatījumu uz slavenību kultu, interneta globālās ietekmes ausmu un Pamelas Andersones privātās dzīves traģēdiju, kas slēpjas aiz šī šķietami impozantā atgadījuma.

Kā norāda vairāki apskatnieki, nosaukums "Pam & Tommy" nav īsti precīzs, jo pareizāk to būtu bijis nosaukt par "Pam & Tommy & Rand too" jeb "Pamela un Tomijs, un arī Rends". Jo šis ir stāsts ne tikai par abām slavenībām, kas līdz maksimumam iemiesoja 90. gadu popkultūras hedonismu un nihilismu, bet arī pavisam vienkāršu "zilo apkaklīti", elektriķi Rendu Gotjē un viņa centieniem piedzīvot kaut nelielu daļu no tā "amerikāņu sapņa", ko dienu no dienas viņa acu priekšā dzīvoja aktrise Pamela Andersone un rokmūziķis, grupas "Mötley Crüe" bundzinieks Tomijs Lī. Un seriāls, cita starpā, sākas tieši ar ieskatu Renda pasaulē, kura šķietami nejaušā saskarsme ar Pamelu un Tomiju pēcāk rada bumbas sprādziena efektu uz viņu visu dzīvēm.