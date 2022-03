'Artdocfest/Riga' galveno balvu saņēmusi filma 'Sala'

Otrdien, 8. martā, noslēdzās Otrais Starptautiskais dokumentālā kino festivāls "Artdocfest/Riga", kurā skatītājiem divās konkursa programmās un ārpuskonkursa programmā bija iespēja noskatīties 28 filmas no 14 valstīm. "Artdocfest" konkursa programmā Grand Prix saņēma filma "Sala", ko veidojuši režisori Svetlana Rodina un Lorāns Stūps (Šveice).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konkursa programmās iekļautās filmas vērtēja divu starptautisku žūriju pārstāvji, kopumā piešķirot deviņas dažādas balvas. "Baltijas fokuss" konkursa programmā balvu par labāko filmu saņēma Ukrainas-Latvijas-Vācijas kopražojuma filma "Šis lietus nekad nebeigsies", ko veidojusi režisore Alina Gorlova.

"Baltijas fokuss" programmas žūrija, piešķirot balvu par labāko filmu "Šis lietus nekad nebeigsies", uzsvēra, ka režisore Alina Gorlova ir izveidojusi mākslinieciski augstvērtīgu filmu tai pat laikā runājot par ļoti svarīgu tēmu.

Balvu par labāko režiju saņēma filmas "Izdzīvot" autori – režisori Lara Milena Broze un Kilians Armando Fridrihs (Vācija), kuriem žūrijas vērtējumā bija izdevies apvienot vizuāli izcilu stāstījumu ar emocijām un līdzpārdzīvojumu pret filmas varoņiem.

Žūrija piešķīra arī atzinības balvu dokumentālajai filmai "Bēgšana" (režisors Jons Pohers Rasmussens, Dānija), nodēvējot to par izcilas stāstniecības un lieliska montāžas darba paraugu, vēsta konkursa organizatori.

"Artdocfest" konkursa programmas žūrija piešķīra sešas balvas. Kā minēts, galveno balvu – Grand Prix - saņēma režisoru Svetlanas Rodinas un Lorāna Stūpa filma "Sala" (Šveice), kura vēsta par vienkāršu cilvēku dzīvi valsts novārtā pamestā nostūrī Krievijas ziemeļos. Filmas režisore, pateicoties par saņemto balvu, aicināja atcerēties par to, cik trauslas ir cilvēcīgās un emocionālās saites starp cilvēkiem un cik svarīgi tās saglabāt esošajā situācijā.

Balvu par labāko režisora darbu saņēma filmas "Sievu zeme" autore Jeļena Žigajeva; viņas filmas varones ir velteņu rūpnīcas strādnieces. Žūrijas loceklis, Nobela Miera prēmijas laureāts Dmitrijs Muratovs, pasniedzot balvu, novēlēja filmas režisorei, lai viņas varoņu radītajos apavos nekad nestaigātu karavīri.

Žūrija piešķīra ar īpašo balvu režisora Renato Boraijo Serano filmai "Ivannas dzīve", kā arī trīs žūrijas atzinības balvas. Tās saņēma filma "Beyond the White" (režisors Jevgeņijs Kalačikins, Vācija) par brīnišķīgu kameras darbu un divi Baltkrievijā dzimušu, bet šobrīd emigrācijā dzīvojošu režisoru darbi. Par režisores Sašas Kulakas filmu "Māra" žūrijas vērtējums bija vienprātīgs, ka to nav iespējams skatīties bez asarām acīs. Savukārt režisora Andreja Kutsilas filma "Kad ziedi neklusē" saņēma balvu par izcilu Baltkrievijas sieviešu cīņas atspoguļojumu.

"Liels paldies par to, kā bijāt kopā ar mums un paldies par jūsu emocionālo ieguldījumu gan šeit Rīgā uz ekrāna notiekošajā, gan Ukrainā un pasaulē notiekošajā. Kopā mēs esam stipri!" noslēguma ceremonijā teica festivāla prezidents Vitālijs Manskis.

Šī gada festivāls tradicionāli notika festivāla mājās – kinoteātrī "Splendid Palace".