Asinis Kannu kinofestivālā – sieviete uz sarkanā paklāja protestē pret karu Ukrainā

Kannu kinofestivālā noticis protests pret karu Ukrainā. Kāda sieviete uz sarkanā paklāja pirms filmas "Acide" pirmizrādes publikas, zvaigžņu un mediju priekšā aplējusies ar mākslīgajām asinīm, vēsta ārvalstu mediji.

Sievietei mugurā bija vakartērps Ukrainas karoga krāsās, bet mākslīgo asiņu maisiņi bija paslēpti kleitas krūšu daļā. Ārvalstu mediji neatklāj sievietes identitāti.

Neilgi pēc tam, kad protestētāja virs savas galvas bija saspiedusi asiņu maisiņus, viņa tika aizturēta un aizvesta prom no sarkanā paklāja.

Šī nav pirmā reize, kad Kannu kinofestivāls un tam pievērstā mediju uzmanība tiek izmantoti, lai paustu protestu. Pagājušajā gadā pirms ukraiņu filmas "Butterfly Vision" pirmizrādes tās komanda uz sarkanā paklāja ar plakātu protestēja pret kara fotogrāfiju cenzēšanu. Tāpat pagājušajā gadā kāda sieviete pirms filmas "Three Thousand Years Of Longing" pirmizrādes, novilka vakarkleitu, ar kailām, Ukrainas karoga krāsās iekrāsotām krūtīm pagriezās pret fotogrāfiem un kliedza: "Pārtrauciet mūs izvarot".

Jau ziņots, ka Kannu kinofestivāls šogad notiks no 16. līdz 27. maijam. Festivālu atklāja filma "Jeanne du Barry" par 18. gadsimta franču galma kurtizāni Žannu Dibari ar Džoniju Depu karaļa Luija XV – lomā. Tāpat spožu pirmizrādi piedzīvojusi Martina Skorsēzes jaunākā filma "Killers of the Flower Moon" ar Leonardo Dikaprio galvenajā lomā un jaunākā Indianas Džonsa filma "Indiana Jones and the Dial of Destiny", kas būs pēc skaita piektā un arī pēdējā, kurā slaveno arheologu un piedzīvojumu meklētāju atveido Harisons Fords. Kopumā par festivāla galveno balvu – "Zelta palmas zaru" sacenšas 11 filmas. Tās vērtē žūrija "Oskarotā" zviedru režisora Rūbena Ēstlunda vadībā.