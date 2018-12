ASV nosauktas 'Zelta globusu' nominācijas; līdere – filma par Diku Čeiniju

Kinoindustrijā sācies apbalvojumu dalīšanas laiks jeb tā saucamais "ceļš uz "Oskariem"", ko ievada Holivudas ārvalstu preses asociācijas balvas "Zelta globuss" nominantu nosaukšana. Šogad uz vienu no prestižākajām kinoindustrijas apbalvojumiem visvairāk nomināciju saņēmusi filma "Vice", kopumā uz balvām pretendējot sešās kategorijās, tai cieši pa pēdām seko filmas "The Favourite", "Green Book" un "A Star Is Born" (Zvaigzne ir dzimusi), kas katra saņēmusi piecas nominācijas.

"Zelta globusu" pasniegšanas ceremonija notiks 2019. gada 6. janvāri. Pasākums notiks "Beverly Hilton" viesnīcā, un balvas tiks pasniegtas jau 76. reizi.

Visvairāk nominācijas saņēmusī filmas "Vice" veidota kā biogrāfiska dramatiska komēdija un arī uz "Zelta globusu" pretendē kategorijā "Labākā filma – mūzikls vai komēdija". Tā vēsta par vienu no ietekmīgākajiem viceprezidentiem ASV vēsturē – Diku Čeiniju, kurš amatā bija no 2001. līdz 2009. gadam. Filmu veidojis Adams Makkejs, kurš arīdzan novērtēts ar nominācijām labākā režisora un labākā scenārija autora kategorijās, bet Dika Čeinija lomā – Kristians Beils, kurš izvirzīts balvai kategorijā "Labākais aktieris mūziklā vai komēdijā". "Zelta globusam" par darbu šajā filmā izvirzīti arī aktrise Eimija Adamsa un aktieris Sems Rokvels – abi par otrā plāna lomām.

Kategorijā "Labākā filma – mūzikls vai komēdija" par "Zelta globusu" ar filmu "Vice" konkurēs kinolentes "Crazy Rich Asians" (Pasakaini bagāti), "The Favourite", "Green Book" un "Mary Poppins Returns" (Mērija Popinsa atgriežas).

Kategorijā "Labākā filma – drāma" uz "Zelta globusu" pretendē filmas – "Black Panther" (Melnā pantera), "BlackKklansman", "Bohemian Rhapsody" (Bohēmista rapsodija), "If Beale Street Could Talk" un "A Star Is Born" (Zvaigzne ir dzimusi).

Par labākās aktrises (drāma) titulu cīnīsies Glena Klouza par lomu filmā "The Wife", Nikola Kidmena par lomu filmā "Destroyer", Melisa Makkārtija par lomu filmā "Can You Ever Forgive Me?", Rosamunde Paika par lomu filmā "A Private War", kā arī popmūzikas zvaigzne Lady Gaga par darbu filmā "Star is Born".

Uz labākā aktiera (drāma) godu pretendēs Bredlijs Kūpers par lomu filmā "A Star Is Born", Villems Defo par lomu filmā "At Eternity's Gate", Lukass Hedžess par lomu filmā "Boy Erased", Rami Maleks par lomu filmā "Bohemian Rhapsody" un Džons Deivids Vašingtons par lomu filmā "BlackKklansman".

Kategorijā "Labākā aktrise mūziklā vai komēdijā" "Zelta globusam" nominētas Emīlija Blānta par titullomu filmā "Mary Poppins Returns", Olīvija Kolemena par lomu filmā "The Favourite", Elsija Fišere par lomu filmā "Eighth Grade", Šarlīze Terona par lomu filmā "Tully" un Konstance Vu par lomu filmā "Crazy Rich Asians".

Kategorijā "Labākais aktieris mūziklā vai komēdijā" līdzās jau minētajam Kristianam Beilam uz "Zelta globusu" pretendē Lin-Manuels Miranda par lomu filmā "Mary Poppins Returns", Vigo Mortensens par lomu filmā "Green Book", Roberts Redfords par "The Old Man in the Gun", kā arī Džons Sī Reilijs par lomu filmā "Stan and Ollie".

Kategorijā "Labākais režisors" "Zelta globusam" izvirzīti: Bredlijs Kūpers, kurš uz balvu pretendē arī par aktierdarbu, par filmu "A Star is Born", Alfonso Kuarons par filmu "Roma", Pīters Farelijs par filmu "Green Book", Spaiks Lī par "BlackKklansman" un jau minētais šīs sezonas "globusu" līderis Adams Makkejs par "Vice".

Atgādinām, ka "Zelta globusa" balvai tiek izvirzīti arī labākie seriāli un televīzijas filmas. Ar visu nominantu sarakstu var iepazīties "Zelta globusa" mājaslapā.