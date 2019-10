Brāļi Ābeles sākuši uzņemt pilnmetrāžas spēlfilmu 'Nemierīgie prāti'

Liepājā, Rīgā un Jūrmalā sākusies brāļu Ābeļu pilnmetrāžas spēlfilmas "Nemierīgie prāti / Troubled Minds" uzņemšana, un pirmajā filmēšanas posmā darbība notiek gan Karostas cietoksnī, gan "Liepājas dzintarā", boksa klubā, industriālā rūpnīcā, izšķaidītā kazino un pat cara laiku kuģu remontdarbnīcā, portālu "Delfi" informē Nacionālā kino centra pārstāve Kristīn Matīsa.

Filma "Nemierīgie prāti" ir stāsts par diviem brāļiem, māksliniekiem, kuru attiecības un dzīves ritms eskalējas laikā, kad viņi veido darbus savai laikmetīgās mākslas personālizstādei. Izstādes galvenā tēma ir mūsu bailes no savādā, nenormālā, no savas "ēnas". Brāļu bohēmiskais dzīvesveids un mākslinieciskās provokācijas ierauj varoņus notikumu virpulī, starp kuriem ir cietums, psihoneiroloģiskā slimnīca un ciemošanās pie sāmu šamaņiem, procesā zaudējot robežas starp normalitāti un vājprātu. Visbeidzot, lai viņu māksla tiktu pamanīta pasaulē, brāļiem rodas plāns par "mākslas teroraktu"... (filmas žanrs – psihedēliska drāma ar melnās komēdijas elementiem).

Galvenajās, brāļu lomās ir Toms Auniņš un Mārcis Lācis, citās lomās: Dārta Daneviča, Juris Žagars, Daniela Vētra un daudzi citi. Pēc Latvijas filmēšanas posma noslēguma "Nemierīgo prātu" radošā komanda dosies ekspedīcijā uz Norvēģiju, lai uzņemtu ainas, kurās filmas varoņi tiekas ar sāmu šamaņiem.

Foto: Kristians Muižnieks

Filmas stāsts ir daļēji balstīts pašu autoru – režisoru Laura un Raita Ābeļu, kā arī operatora Mārča Ābeles – un tuvinieku pieredzē, kas palīdz to izstāstīt patiesāk un noķert nemiera noskaņojumu, kas šobrīd virmo pasaulē. Filma pēta robežu, kur ikdienā mēs novelkam līniju – kas ir normāls un kas vairs nav. Laikmetīgā māksla, bipolārie traucējumi, psihedēliskās pieredzes un pārdomas par laiku, kurā dzīvojam, filmā ir sapinušās vienā trakā kamolā, kurš draud eksplodēt. Raitis Ābele pēc izglītības ir klīniskais psihologs, līdz ar to brāļu Ābeļu filmu un animācijas studija Tritone Studio jau gadiem jūt atbildību runāt par cilvēkiem ar mentālajiem traucējumiem, to pieņemšanu un iekļaušanu sabiedrībā. "Kad pati dzīve šķiet traka, kurš spēs apgalvot, kur slēpjas trakums?" Raitis Ābele citē Dona Kihota autoru Migelu de Servantesu.

Foto: Kristians Muižnieks

Iepriekš brāļi Ābeles veidojuši pasaules kinofestivālos izskanējušo īsfilmu Kastrāts kuilis (2014, "Grand Prix" Tamperes starptautiskajā kinofestivālā, kvalifikācija ASV Kinoakadēmijas "Oskara" balvai), īsmetrāžas dokumentālo filmu Kurši ("Lielais Kristaps" par labāko īsmetrāžas dokumentālo filmu), kā arī Nacionālā Kino centra Simtgades programmas pilnmetrāžas dokumentālo filmu ar spēlfilmas elementiem "Baltu ciltis / Eiropas pēdējie pagāni" (2018, 25 000 skatītāju Latvijas kinoteātros). Ikdienā brāļi vada studiju "Tritone Studio", kuras nesenais kopdarbs ar Norvēģijas studiju "Bivrost film" ieguva prestižo "Emmy" balvu sociālās reklāmas kategorijā.

Filmas producenti: Raitis Ābele, Kristele Pudane un Roberts Vinovskis. Filmas pirmizrāde gaidāma 2020. gada nogalē. Filmas tapšanas gaitai var sekot līdzī tās sociālo tīklu profilos "Facebook" un "Instagram".