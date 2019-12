Pirms sešiem gadiem "Disney" studija radīja pasaules fenomenu ar muzikālo animācijas filmu "Ledus sirds" (Frozen, 2013. g.). Vecāki visā pasaulē bija spiesti noklausīties filmas lielāko hitu "Let it Go" aptuveni miljonu reižu, kā arī iegādāties apbrīnojamu daudzumu visādu rotaļlietu un sīkumu ar animācijas filmas varoņiem.

Jāsaka, ka pat par spīti tam, ka princeses Elzas balss pieder vienai no slavenākajām Brodvejas zvaigznēm Idinai Menzelai, ar šo fenomenu nebiju personīgi pazīstama. Protams, ka nedzīvoju jau zem akmens un vismaz dziesmu "Let it Go" biju dzirdējusi. Taču, uzzinot, ka būs jādodas noskatīties šīs animācijas filmas turpinājumu, apzinīgi noskatījos arī pirmo daļu un, lai arī tās fenomenālā popularitāte man joprojām palika noslēpumā tīta, tīri labi pavadīju laiku. Un, ņemot vērā to, ka bērnībā "Disney" studijas animācijas filmu "Mazā nāriņa" (Little Mermaid, 1989. g.) noskatījos, ļoti iespējams, pārsimts reižu, esmu pārliecināta, ka būtu bijusi tikpat sajūsmināta par "Ledus sirdi". Jo tur ir viss, ko var vēlēties, – abas galvenās varones Elza un Anna izskatās kā atdzīvinātas bārbijas ar porcelāna ādu un ideāliem matiem, ir smieklīgi tēli, skaistas dziesmas un iedvesmojošs stāsts par ģimeni, mīlestību un "ticēšanu sev". Turklāt sniegs un ledus ir ļoti pateicīga tekstūra animācijai, kas rada arī vizuālu baudījumu.