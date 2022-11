Filma 'Janvāris'. Solvita Krese – topošā mākslas kuratore barikāžu laikā

Valsts svētku mēnesī novembrī uz lielajiem ekrāniem nonāks režisora Viestura Kairiša jaunā filma "Janvāris" – jauna kinematogrāfista pieaugšanas stāsts Latvijas valstij tik būtiskajā 1991. gada janvārī. Gaidot filmu un svinot Latvijas valsts neatkarību, piedāvājam barikāžu laika aculiecinieku stāstus no tiem, kuri saka - filma "Janvāris" ir par viņiem. Jo vēsture pastāv ne tika vēstures monogrāfijās, bet arī tās atstāstā, bet stāsti palīdz "aizceļot laikā" – tajā dzīvē, kas notika pirms 30 gadiem un par kuru šie cilvēki stāsta šo stāstus tālāk saviem bērniem. Otrajā sērijā – Latvijas Laikmetīgās mākslas centra vadītāja Solvita Krese.

"Nāves klātbūtnē krāsas mainās"

"Man šķiet, filmai ir izdevies precīzi to laiku noķert, jo notikumus jau tu vari restaurēt un attēlot, bet tieši šis tālaika bezjēdzības, cerības, izmisuma savienojums, kas ienāk filmā caur jauno cilvēku dzīves tēlojumu, ir veiksmīgs veids, kā runāt par to laiku, kam toreiz nebija vērtība un kam šķita – nav beigu un sākuma," secina Solvita Krese.

1991. gada janvārī Solvitai Kresei bija nedaudz pāri divdesmit, viņa dzīvoja Pļavniekos, nesen bija sākusi strādāt un vadīt Keramikas studiju bērniem, gribēja kļūt par mākslinieci un centās iestāties Latvijas mākslas akadēmijā, bet nekādi tas neizdevās.

"Tajā laikā biju lielu izvēļu un neskaidru dzīves uzdevumu priekšā," viņa atzīst. Pirms barikāžu notikumiem Solvitai bija bijusi iespēja aizbraukt uz ārzemēm – uz Franciju, kur viņa apguva mākslas vēsturi, apmeklēja muzejus un vāca laukos vīnogas. Tolaik viņai nebija nedz angļu, nedz franču valodas zināšanas, kabatā vien 30 doičmarkas. Pat pāris reizes zem tilta nācies gulēt, bet ārzemju brauciens devis apjausmu, ka pasaule ir ļoti plaša, tajā ir daudz iespēju, un, ka ar visu var tikt galā.

Kad atgriezās Latvijā, tad sākās barikādes, un Solvita brauca uz barikādēm kā uz darbu – katru dienu.

Ceļojums laikā. 1991. gada janvāris



1991. gada janvāris bija mēnesis, ko paaudzes, kas to piedzīvoja, vienmēr atceras un stāsta tālāk. Viņi var šo laiku izstāstīt mēnešos, nedēļās vai stundās.

Rīgā OMON kaujinieki 2. janvārī ieņēma Preses namu, paralizējot preses izdevumu iznākšanu. 7. janvārī pēc Mihaila Gorbačova rīkojuma Dmitrijs Jazovs izdeva pavēli nosūtīt uz Latviju, Lietuvu un Igauniju desanta karaspēka vienības ar ieganstu nodrošināt iesaukumu PSRS bruņotajos spēkos. TV Rīga tajā janvāra nedēļās raidīja angļu valodas mācību raidījumu "English for you" 26. nodarbību "What's the date?", bet 1. Vissavienības programma seriālu "Astoņkājis-4". 90. gadu sākums bija "pagrieziena punkts" Latvijas vēsturē, kad notika pieaugšanas stāsts tiem, kuri tolaik bija skolēni, studenti un kuri dažādās formās veido šodienas Latviju.

Viestura Kairiša jaunā spēlfilma "Janvāris" ir personisks režisora Viestura Kairiša stāsts, kuram tolaik bija 19 gadi un kurš saka, ka savas filmas varoņus pazīst, pat ja tie ir izdomāti. Viņš saka - filma ir par sākumu, par gada pirmo mēnesi, kad mēs visi izvēlējāmies brīvību.

"Janvāris" ir vēsturiska un autobiogrāfiska ekskursija 1991. gada barikāžu laikā par jauniem kinematogrāfistiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos 1991. gada janvāra politiskajos notikumos.

Filmu kinoteātros visā Latvijā sāk rādīt 11. novembrī.