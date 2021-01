Rudenī, kad pie mums kinoteātri vēl strādāja, otrpus okeānam jau skaļi dimdēja trauksmes zvani par kino industrijas nākotni Covid-19 radīto baiļu un posta ēnā. Kamēr lielākā daļa pasaules kinoteātru bija slēgti jau kopš pavasara, Holivudas studijas nemitīgi pārcēla lielbudžeta filmu izlaišanas datumus, vai arī bija spiestas beidzot padoties jaunajai realitātei, izplatot daudzus desmitus miljonu vērtās filmas straumēšanas platformās. Šāds liktenis piemeklēja arī šī apskata varoni – ilgi gaidīto Petijas Dženkinsas turpinājumu "Brīnumsievietes" piedzīvojumiem, tikmēr otrs šī raksta tapšanas iemesls – Deivida Finčera biogrāfiskā drāma "Manks" – tika radīta tieši mazajiem ekrāniem. Vai vērts ziedot kādu no brīvdienām, lai ar tām iepazītos?

Par Holivudas lielbudžeta grāvēju jeb tautā saukto blokbāsteru skumjajām nākotnes izredzēm rakstīju jau iepriekš. Īsumā – studijas vienkārši nevarēs atļauties uzņemt vairākus simtus miljonus dolāru vērtas filmas, ja nebūs iespēju gūt ieņēmumus no kinoteātriem. Vairākas jau tapušās filmas rada pamatīgas galvassāpes, jo to izrādīšana pārcelta uz cerībām pilno nākamo gadu. Kad vasarā komerciālu fiasko piedzīvoja Kristofera Nolana fantastikas trilleris "Tenet" un Disneja studijas pasaka "Mulana", īpaši riskēt neviens vairs nevēlējās. Izņemot "Warner", kas tomēr spītīgi atstāja Ziemassvētku laiku kā "Brīnumsievietes" turpinājuma iznākšanas datumu. Tas vedināja uz baumām, ka filma neesot izdevusies un studija to jau ir gatava norakstīt zaudējumos (tās budžets ap 200 miljoniem dolāru, neskaitot reklāmai iztērēto). Par kompromisu kļuva lēmums filmu paralēli izlaist arī straumēšanas platformā "HBO Max".