Kairiša jaunās filmas 'Janvāris' pasaules pirmizrāde būs prestižajā Traibekas festivālā

Viesturs Kairiša jaunā spēlfilma "Janvāris" par barikāžu laiku pasaules pirmizrādi piedzīvos Traibekas starptautiskajā filmu festivāla Ņujorkā, ASV šī gada 10. jūnijā, portālu "Delfi" informēja filmas producents Gints Grūbe.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Filma iekļauta Traibekas starptautiskā filmu festivāla (Tribeca Film Festival) konkursa programmā.

Kā iepriekš vēstīts, filma "Janvāris" ir veidota kā stāsts par astoņpadsmitgadīgiem jauniešiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos 1991. gada janvāra politiskajos notikumos. Filmas varoņi ir bezgala tālu no jebkādas politiskās dzīves, taču apstākļi liek viņiem nonākt politikas un vēstures krustpunktā.

Traibekas filmu festivāls Ņujorkā ir viens no pasaulē nozīmīgākajiem kino festivāliem, kuru izveidoja aktieris Roberts De Niro, Džeina Rozentāla un Kregs Hatkofs. Festivāla izveidošanas mērķis savulaik bija atdzīvināt kultūras dzīvi Ņujorkas prestižajā Traibekas (Tribeca) rajonā Manhetenā pēc 2001. gada septembra terorakta un "sniegt pavisam jaunu festivālu pieredzi filmu veidotājiem no visas pasaules, kā arī skatītājiem." Kopš tā izveidošanas Traibekas festivāls kļuvis par vienu no prominentākajiem festivāliem pasaulē, kurā līdz šim nav tikusi izrādīta neviena Latvijas spēlfilma, norāda Grūbe.

"1991. gada janvārī man bija 19 gadu, tāpēc šīs filmas varoņus un notikumus es ļoti labi pazīstu. Šajā vecumā es cīnījos par savu personīgo brīvību, kamēr latviešu nācija cīnījās par brīvību no PSRS totalitārā žņauga. Ukrainas karš rāda, ka Latvijas cīņa nav galā un joprojām turpinās, bet kas tikmēr notika ar mani, ar katru no mums? Janvāris ir gada pirmais mēnesis, filma ir par sākumu," stāsta filmas režisors Viesturs Kairišs.

Filmas komandu veido režisors Viesturs Kairišs, filmas operators Voiceks Starons, filmas māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite, grima māksliniece Ilze Trumpe, komponiste Juste Janulīte, filmas producenti ir Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe.

Filma veidota kā Latvijas, Polijas un Lietuvas kopprodukcija, tā saņēmusi Eiropas Padomes fonda Eurimages atbalstu, kā arī 2021. gada decembrī tika prezentēta "Les Arcs" filmu festivāla industrijas programmā Francijā.

Foto: Andrejs Strokins

Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma lepojas: "Apsveicu filmas Janvāris radošo grupu ar filmas iekļaušanu nozīmīgā Ņujorkā notiekošajā Traibekas festivāla programmā. Šim kino festivālam ir nozīmīga un īpaša vieta Amerikas un pasaules festivālu vidē. Viens no festivāla dibinātājiem ir leģendārais Holivudas aktieris Roberts de Niro, kura ieinteresētība mākslinieciski nozīmīgu filmu popularizēšanā, ir pārliecinoši iezīmējusi festivāla vietu gan ASV, gan pasaules kontekstā. Viestura Kariša personīgais, niansētais skatījums uz 1991. gada notikumiem Latvijā, kas pārliecinoši piedāvā gan stāstu par jauna, radoša cilvēka nobriešanu, gan refleksijas par tā laika dramatiskajiem notikumiem, ir uzrunājis amerikāņu profesionālo auditoriju, kas, nenoliedzami, ir augsti vērtējams sasniegums."

"Esmu gandarīta par filmas "Janvāris" iekļaušanu Traibekas starptautiskā kinofestivāla konkursa programmā, kas ir būtisks novērtējums mūsu veidotajai filmai, tās mākslinieciskajām kvalitātēm un stāstam, kurš līdzi nes šībrīža klātesošo sajūtu par nežēlīgo vēstures atkārtošanos, un tādēļ jo vairāk šķiet zīmīgs fakts, ka filmu novērtējuši kinoprofesionāļi ārpus Latvijas. Esmu pateicīga filmas finansētājiem Latvijā un ārpus tās, mūsu partneriem Lietuvā un Polijā, kā arī ikvienam filmas lieliskās komandas dalībniekam un aktieriem, kas piedalījās filmas filmēšanā pandēmijas apstākļos 2021. gada sākumā," saka filmas producente Inese Boka-Grūbe.

Filmā kopā ar neprofesionāliem aktieriem lomas atveido jaunie aktieri Kārlis Arnolds Avots, Alise Danovska un Sandis Runge, kā arī kino jomā jau pieredzējušie aktieri Baiba Broka, Artūrs Skrastiņš, Lauris Dzelzītis, Imants Strads, Kaspars Dumburs, Igaunijas aktieris Juhans Ulfsaks un lietuviešu aktieris Alekss Kazanavičs.

Filmu "Janvāris" kinoteātros Latvijā plānots izrādīt 2022. gada nogalē.

Foto: Andrejs Strokins

Filmu studija "Mistrus Media" iepriekš veidojusi režisora Viestura Kairiša spēlfilmu "Melānijas hronika", kas starptautisko pirmizrādi piedzīvoja Tallinas filmu festivāla konkursā 2016. gadā. Studijā tapušas tādas vēsturiskas filmas kā režisora Dāvja Sīmaņa "Tēvs Nakts", kas bija iekļauta Maskavas Starptautiskā festivāla konkursa programmā, režisora Šaruna Barta kopražojuma filma "Mijkrēslis", kas tika iekļauta Kannu kinofestivāla oficiālajā programmā 2020. gadā, kā arī režisora Deneša Naģa "Dabiskā gaismā", kas piedzīvoja pirmizrādi Berlīnes Starptautiskā kinofestivāla konkursa programmā 2021. gadā, saņemot apbalvojumu par labāko režiju – "Sudraba lācis". Studijā tapis seriāls "Emīlija. Latvijas preses karaliene", kā arī režisora Aika Karapetjana "Sema ceļojumi", kas starptautisko pirmizrādi piedzīvoja "FantasticFest" konkursa programmā Ostinā ASV.

Traibekas filmu festivāls norisināsies no 8. līdz 19. jūnijam un tiks atklāts ar pasaules pirmizrādi "Netflix" dokumentālajai filmai "Halftime. It's Just the Beginning", kas ir filma par dziedātāju un aktrisi Dženiferu Lopesu.