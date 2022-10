'Karā nav vīriešu un sieviešu lomu.' Ukraiņu aktrise un rezerves sanitāre Rita Burkovska

Šogad Rīgas Starptautiskajā kinofestivālā īpaša uzmanība pievērsta tieši Ukrainas kino. Viena no programmā iekļautajām filmām – jaunā režisora Maksima Nakonečnija debija "Tauriņa redze" – ir skarbs atgādinājums par to, ka karš Ukrainā nesākās 24. februārī, bet ir klātesošs jau astoņus gadus. Filmas galvenā varone Ļiļa ir Ukrainas armijas kareive, kas pēc atbrīvošanas no prokrievisko separātistu gūsta cenšas dzīvot tālāk, neraugoties uz pārciestajām šausmām. Filmas seansu Rīgā apmeklēja arī Ļiļas lomas atveidotāja, Ukraiņu aktrise Rita Burkovska, ar kuru portālam "Delfi" bija iespēja tikties uz nelielu sarunu.

Rita Burkovska ir gluži jauna aktrise, kas jau spoži apliecinājusi savas spējas – un kopā ar "Tauriņa redzes" komandu šogad viesojās arī Kannu kinofestivālā, kur filma tika izrādīta programmā "Un Certain Regard". Viņas atveidotā Ļiļa ir drona pilote, militārās izlūkošanas speciāliste, tikmēr pati Rita reālajā dzīvē ir izgājusi sanitāra apmācību kursu un ikdienā šobrīd strādā par "fikseri" ārzemju žurnālistiem Ukrainā – cilvēku, kas meklē nepieciešamās kontaktpersonas, informāciju un citus resursus.

Jautājumu sesijā pēc filmas Rita Burkovska atzinās, ka neērtākais brīdis filmēšanā bijusi pusdienošana ar īstiem kara veterāniem, tomēr Ļiļas loma viņai esot ļoti tuva, jo lielā mērā balstīta aktrises personībā. Režisors piedāvājis aktieriem kļūt par daļu no radošās grupas un ļāvis pašiem veidot savus varoņus, nevis spēlēt konkrētus raksturus. Mūsu sarunas laikā viņa ir ļoti tieša un nebaidās kļūt emocionāla, pat asa, taču vienlaikus spēj stāstīt par karu ar nezūdošu optimismu un teju fiziski sajūtamu cīņassparu. Ļiļa atklāj, ka ir nobažījusies par krievu uzsāktajiem