Latvijā uzņemta pirmā daudzsēriju krimināldrāma ar 3D skaņu

Pavasarī pirmizrādi piedzīvos daudzsēriju mākslas filma "Krimināllieta iesācējam", kas tapusi pēc rakstnieka Andra Kolberga kriminālromāna "Meklējiet sievieti" motīviem un būs pirmā Latvijā radītā māksla filma ar 3D skaņu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka jaunās krimināldrāmas pirmās divas sērijas būs skatāmas Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" atklāšanā.

Kā "Delfi" informē filmas veidotāji, šobrīd norit darbs pie filmas skaņas apstrādes un nule, klātesot lietuviešu komponistam Titam Petrikim (Titas Petrikis), Latvijas Radio koris Sigvarda Kļavas vadībā ierakstījis noslēdzošos skaņdarbus filmas skaņu celiņam.

Lietuviešu komponists Titas Petrikis, kurš ir filmas mūzikas autors, 3D skaņu raksturo kā nenoteiktu krāsu vai gleznu, kas papildina un palīdz skatītājam iegrimt sižetā. Tā paver jaunas iespējas, kā skatītājs izjūt skaņu. Komponists atzīst, ka ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgam skaņu komponēšanā un producēšanā, jo arvien biežāk skatītājs izvēlas skatīt filmu viedierīcēs, nevis kinoteātros, tāpēc ir jārod līdzsvars starp kompozīciju un ierīci, no kuras tiek atskaņota skaņa.

"Mūzikas tapšanas procesā vislielāko iedvesmu guvu no Andra Kolberga kriminālromāna "Meklējiet sievieti", kura stāsts man lika uzdot vairākus eksistenciālus jautājumus. Tas viennozīmīgi man palīdzēja nokļūt stāstam tuvāk un radīt pēc iespējas precīzāku sižeta atainojumu. Rakstīšanas procesā man ļoti palīdzēja arī tas, ka varēju sastrādāties un tepat Latvijā ierakstīt brīnišķīgā Latvijas Radio kora balsis," stāsta mūzikas autors Titas Petrikis.

Filmas kopproducents ir lietuvietis Lukas Trimonis no filmu producēšanas studijas "In Script", bet skaņu režisors ir Jānis Eglītis no Latvijas studijas "Ierakstu māja", kurš ierakstu veidos saskaņā ar visām 3D skaņu prasībām.

"Jānim Eglītim studijā ir uzstādīta viena no pirmajām Baltijā "Dolby Atmos" sistēmām, kurā var samiksēt un iegūt 3D skaņu. Jāteic, ka 3D skaņa filmā ir Jāņa paša iniciatīva, par ko esmu īpaši gandarīta, jo tā noteikti sniegs papildu emociju gammu un baudījumu filmā," stāsta filmas producente Arta Ģiga.

Filmas scenārijs veidots pēc kriminālžanra klasiķa Andra Kolberga kriminālromāna "Meklējiet sievieti" motīviem. Filmas darbība norisinās 1995. gadā, kad Latvija nupat ir atguvusi neatkarību, un sižeta centrā ir kādas ietekmīgas sievietes nāve, kuras lietu uztic izmeklēt jaunam policijas darbiniekam.

Septiņu sēriju mākslas filmas režisors ir Armands Zvirbulis, producente - Arta Ģiga, operators - Gints Bērziņš. Filmas tapšanā piedalījušies arī citi pieredzējuši filmu veidotāji. Aktieru sastāvu - Madara Zviedre (Saldovere), Diāna Krista Stafecka, Ritvars Logins, Ģirts Krūmiņš, Mārcis Maņjakovs, Jurijs Djakonovs un Uldis Dumpis - papildina vairākas īpaši spožas ārvalstu zvaigznes: Aleksejs Gorbunovs (Ukraina), Hrants Tokhatjans (Armēnija), Valentīns Novopoļskis (Lietuva), Jurijs Curilo (Krievija), Andrejs Iļjins (Krievija).

Daudzsēriju filmas "Krimināllieta iesācējam" projekts izvēlēts Nacionālā Kino centra 2020. gadā rīkotajā konkursā par augstvērtīgu seriālu izveidi. Filmas līdzproducents ir mobilo sakaru operators LMT, kā arī Latvijas Televīzija.