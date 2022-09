Miljardu vērta izgāšanās? Pretrunīgi vērtētais 'Amazon' seriāls 'The Rings of Power'

Straumēšanas platformu nebeidzami spraigajā sāncensībā un cīņā par abonentu sirdīm, šķiet, virsroku nolēmis gūt gigants "Amazon", gluži vienkārši "paņemot konkurentus uz masu". Pēc Džona Tolkīna "Gredzenu pavēlnieka" motīviem tapušais seriāls "The Rings of Power" varētu kļūt par visu laiku dārgāko seriālu televīzijas vēsturē, kopējām izmaksām pietuvojoties vienam miljardam dolāru. Daudzi uzskata "The Rings of Power" tapšanu par "Amazon" īpašnieka, multimiljardiera Džefa Bezosa "kaprīzi", un pats gala produkts jau paspējis izpelnīties gan pretrunīgus vērtējumus, gan izraisīt dažādus skandālus interneta vidē.

Par neapstrīdami ģeniālu Tolkīna interpretu līdz šim tika uzskatīts Pīters Džeksons, kurš "Gredzenu pavēlnieka" biezos sējumus pamanījās iespiest aptuveni 10 stundas garā triloģijā, bet no kompaktā "Hobita" – burtiski "izvilkt" otru tikpat apjomīgu triloģiju. Kaut arī domas par "Hobita" ekranizācijām fanu un kritiķu vidū ir dalītas, teju nevienam nav šaubu, ka oriģinālā "Gredzenu pavēlnieka" triloģija ir viens no svarīgākajiem un labākajiem 21. gadsimta sākuma sasniegumiem pasaules kinematogrāfā. Vai "Amazon", liekot lietā naudu un vēlreiz naudu, tā vienkārši izdosies ja ne pārspēt, tad vismaz cieņpilni neatpalikt no oriģināla spozmes?

Tolkīna darbu ekranizācijas tiesības ir piedzīvojušas garu un raibu ceļojumu pa dažādām rokām. Pirmoreiz vēl no paša rakstnieka personīgi par visai pieticīgu summu tās iegādājās studija "United Artists" tālajā 1969. gadā, tomēr līdz pilntiesīgai ekranizācijai tā arī netika (tapa tikai animācijas filma). Vēlāk studija tiesības pārdeva producentam Solam Zencam, kurš to pārvaldībai izveidoja atsevišķu uzņēmumu.

Lai uzņemtu oriģinālo triloģiju, autortiesību izmaksas bija ap 12 miljoniem dolāru (vēlāk gan tās pieauga, jo sākās dažādas tiesvedības par secen gājušo peļņu). Taču tie visi ir "ziediņi", jo, lai radītu "The Rings of Power", Bezoss neskopojās nosolīt autortiesības par 250 miljoniem dolāru. Tieši tā, tikai autortiesības vien šajā projektā jau izmaksāja tikpat, cik visa "Stranger Things" ceturtā sezona.

Acīmredzami, ka "Amazon" ir apņēmusies visiem konkurentiem parādīt, kā "lietas ir jādara", jo pašas ražošanas izmaksas pirmajai sezonai (bet līgums paredz, ka taps vismaz piecas sezonas) veido ap 462 miljoniem dolāru.