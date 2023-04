'Ne krievs, ne latvietis. Kas tad es esmu?' Saruna ar režisoru Staņislavu Tokalovu

saturs

"Ja es mīlu savu vecmāmiņu, tas nenozīmē, ka man jāiet uz 9. maija svinībām vai jāatbalsta Krievija vai Putins," saka režisors Staņislavs Tokalovs. Viņa jaunākais darbs – dokumentālā filma "Viss būs labi" (2023) – stāsta par trīs Latvijas krievu ģimenes paaudzēm, kurās valda visai atšķirīga izpratne par vērtībām, identitāti un spēju iekļauties sabiedrībā. Tā ir paša Tokalova ģimene.

Režisora vecmamma, kurai nu jau ir vairāk nekā 90 gadu, bija ārste un Otrajā pasaules karā piedalījās padomju armija pusē. No Kurskas uz Rīgu viņa pārbrauca 20. gadsimta 50. gados labākas dzīves meklējumos. Tokalova mamma, augstskolas matemātikas pasniedzēja, mēģina integrēties Latvijas sabiedrībā, bet pagaidām nesekmīgi; no visām filmas varonēm tas izdodas tikai viņa jaunākajai māsai, mākslas studentei, kurai, kā saka režisors, ir citi, no vecākās paaudzes atšķirīgi pamati zem kājām.

Tokalovs ir uzaudzis Latvijā, gājis krievu skolā, mācījies ārzemēs un runā labā latviešu valodā. Viņa filmogrāfijā ir jau vairāki darbi, aizvadītajā gadā pirmizrādi piedzīvoja spēlfilma "Mīlulis" ar Kārli Arnoldu Avotu galvenajā lomā, bet šobrīd top seriāls "Padomju džinsi", kurā viens no varoņu prototipiem, iespējams, ir Dainis Īvāns. Tokalovam ir viennozīmīga attieksme gan pret 9. maiju, gan pret karu Ukrainā. "Es gaidu Hāgas tiesas tiešraidi," viņš saka, "kurā uz apsūdzēto sola sēdēs Vladimirs Putins."

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Jūs sākāt veidot dokumentālo filmu "Viss būs labi" pirms vairāk nekā četriem gadiem. Sakiet, kāda bija sākotnējā iecere un vai tā mainījās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī?

Es gribēju izstāstīt krievu izcelsmes Latvijas ģimenes stāstu, un no visas sirds varu teikt, ka šī iecere nebija mainījusies. Protams, pasaule ir kļuvusi cita, bet filmu tas ietekmēja tikai tajā nozīmē, ka bija grūti saprast, kad apstāties.

Un tad punktu pielika pieminekļa nojaukšana Uzvaras parkā.

(Brīdi klusē.) Laikam jā. Ja pilnīgi atklāti, tad punktu pielika fakts, ka filma tika paņemta festivāla "Artdocfest/Riga" programmai. Neesmu pārliecināts, vai mēs vēl kādu pusgadu nemontētu, ja nebūtu iespējas nacionālo pirmizrādi taisīt tieši tur. Bija vēlēšanās filmēt vēl, varbūt kaut kur precīzāk izteikties. Festivāls ļoti palīdzēja pielikt punktu un pabeigt darbu.

Filmā parādāt, kā jūsu ģimene mēģina iekļauties Latvijas sabiedrībā. Jaunākajai paaudzei, šķiet, tas izdodas, vecākajai paaudzei – jūsu mammai un vecmammai – ne. Vai esat domājis par to, kāpēc?

Filmas pamatideju var formulēt šādi – viss nenotiek uzreiz. Ja koncentrējamies uz, piemēram, manu vecmāmiņu vai māti, tad, jā, situācija ir diezgan skumja. Bet, ja skatāmies uz jaunāku paaudzi, uz mani vai manu jaunāko māsu, tad mēs no viņām jau ļoti būtiski atšķiramies – uzskatos, vērtībās, tajā, kas mums šķiet cilvēcisks. Mums ir atšķirīgi pamati, uz kuriem stāvam.

Ja viss būs labi, tad – kam?

Filmas nosaukums var šķist paradoksāls, jo, skatoties uz mūsu ģimenes gaitām, liekas, ka labi nebūs nekas. Mēs redzam notikumus mums apkārt, un... (Brīdi klusē.) Es apstājos, jo aizdomājos, vai tiešām viss būs labi. Un es nezinu. Bet man ļoti gribētos ticēt tam, ka būs.

Es neesmu zinātnieks, kas var uz šo situāciju paskatīties plašāk, neesmu antropologs, kas varētu pateikt iespējamos virzienus, kā attīstīsies krievu kopiena Latvijā. Bet savas ģimenes ietvaros varu pateikt – viss būs labi.

Šobrīd mēs ar jums sēžam un runājam, un varam viens otru saprast. Domāju, ja mēs abi pievērstos lietām, kas mums šķiet pareizas un nepareizas, runājot par Latviju, tās vēsturi, Krievijas darbībām, – mums būtu ļoti daudz kopīga. Arī kaut kas atšķirīgs, protams, bet kopīgā – vairāk. Mēs ar jums spējam saprasties – vai tas jau nav labi?

Foto: Kadrs no filmas "Viss būs labi".

Filmā jūs nekomentējat karu, kā stāstītājs neiejaucaties notikumos, kurus rādāt. Tajā pašā laikā ir acīmredzami, ka jūsu skatījums uz Krievijas iebrukumu Ukrainā atšķiras no tā, kā uz to skatās jūsu mamma un vecmamma. Sakiet, kā jūs runājat par šo karu ģimenē?

Būsim godīgi, ar vecmāmiņu jau vairs nav vērts par to runāt, viņai ir demence. Viņas uzmanības noturība ir mazāk par minūti, tā saruna ir pilnīgi bezjēdzīga.

Runājot ar māti, mēs vairākus mēnešus ļoti daudz un asi strīdējāmies. Vienīgā epizode, par kuru man žēl, ka tā nav nofilmēta, ir šāda – vecmāmiņa saslima ar kovidu un nonāca Linezerā. Kad ar māti braucām uz slimnīcu, lai pārvestu viņu mājās – abi tajā apmeklējumā, protams, arī dabūjām kovidu –, mēs sākām runāt par karu un ļoti stipri sastrīdējāmies. Nu ļoti. Es atceros brīdi, kad kopā ar māti gandrīz vai nesam vecmāmiņu – es vienā pusē, māte otrā – un kliedzam viens uz otru tā, ka to dzird viss Linezers. Katrs bļāvām kaut ko savu. Tas bija pārkāpis visas iespējamās robežas.

Jūs esat mācījies krievu skolā Purvciemā. Kādā no intervijām minējāt, ka tajā bija jūtams "Staļina portrets aiz tapetēm", tika glorificēts 9. maijs un sasaiste ar Krieviju. Sakiet, kā un kad jūs sākāt kritiski skatīties uz šo informāciju? Šobrīd jums acīmredzami ir citi, kā pats izteicāties, pamati, uz kuriem stāvat.

Staļina portrets, protams, ir dramatizējums. Bet to tiešām varēja just, piemēram, 9. maijs skolēniem bija (no skolas mācībām) brīvs, ja tu todien devies pie pieminekļa. Man ir 36 gadi, jāsaprot, ka tas, par ko tagad stāstu, ir noticis pavisam citā pasaulē – mēs runājam par 21. gadsimta pašu sākumu. Tagad mēs dzīvojam laikā, kur, lai varētu sarunāties, katram ir skaidri jādefinē sava pozīcija. Toreiz tā vēl nebija.

Es sāku uz šo skolas laika informāciju skatīties kritiski, kad pamanīju dažādas dīvainas lietas. Piemēram, kam ir vajadzīgas 9. maija svinības Latvijā? Kāpēc tieši tāda veida runas todien skan no skatuves? Kāpēc vajag salūtu, kas ir lielāks nekā 18. novembrī? Kāpēc netiek sodīti cilvēki, kas tajā pasākumā atklāti atbalsta Krieviju, nevis Latviju? Kam tas viss ir izdevīgi? Un, kad uzdevu šos jautājumus, sāku nonākt pie secinājumiem un saprast – tu, cilvēks, tajās 9. maija svinībās Uzvaras parkā esi vienkārši gaļas gabals, kuru izmanto citiem nolūkiem.