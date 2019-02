Noklausies! Simtgades skatītākās filmas 'Homo Novus' skaņu celiņš

No šodienas, 21. februāra, visos lielākajos mūzikas straumēšanas un lejupielādes servisos ("Spotify", "iTunes", "Deezer", "Amazon" u.c.), publicēts filmas "Homo Novus" oficiālais skaņu celiņš, portālu "Delfi" informē filmas veidotāju pārstāvji.

Filmas mūziku veido 14 kompozīcijas, no kurām ir filmas komponista Raimonda Paula mūzika, bet divas ir komponistu un mūziķu Dāvja Jurkas un Ritvara Garozas kopīgi sacerētas kompozīcijas.

"Nenoliedzami, ka filmas mūzika ir viens no filmas varoņiem un uzskatām, ka mūsu filmā, tas ir viens no galvenajiem varoņiem. Mums bija milzīgs prieks un lepnums sadarboties gan ar pašu Maestro Raimondu Paulu un viņa instumentālo grupu – Arti Orubu, Andri Grunti un Mārci Auziņu, gan ar Dāvi Jurku, Ritvaru Garozu un viņu kolēģiem, kuri ne tikai radīja divus skaņdarbus filmai, bet arī paši nofilmējās filmas epizodē. Arīdzan kolorītais Intars Busulis, kurš dzied gan filmas varoņa tēlā, gan arī filmas noslēdzošajā dziesmā. Milzīgs nopelns ir filmas skaņu režisoram Aleksandram Vaicahovskim, mūzikas ieraksta producentam Jurim Vaivodam un ieraksta režisoram Tālim Timrotam," saka filmas "Homo Novus" producents Ivo Ceplevičs.

"Homo Novus" ir programmā "Latvijas Filmas Latvijas Simtgadei" tapusī pārpratumu komēdija, kas balstīta uz Anšlava Eglīša tāda paša nosaukuma romāna. Kopš pirmizrādes pērnā gada 26. septembrī to Latvijā noskatījušies vairāk kā 90 tūkstoši skatītāju, kas to padarījis ne tikai par 2018. gada skatītāko Latvijas filmu, bet arī vienu no atjaunotās Latvijas skatītākajām filmām. Filmas seansi notikuši arī vairākās Īrijas un ASV pilsētās (tai skaitā "AFI European Union Film Showcase" Vašingtonā un Baltijas valstu simtgadei veltītajā pasākumā Bostonā).

Spēlfilmas scenāriste un režisore ir Anna Viduleja, kura jau sen loloja ideju par Anšlava Eglīša romāna ekranizāciju. "Homo Novus" galvenajā lomā debitē jaunais aktieris Igors Šelegovskis, lomās Kristīne Krūze, Kaspars Znotiņš, Andris Keišs, Kaspars Zvīgulis, Aurēlija Anužīte-Lauciņa, Agnese Cīrule, Nikolajs Korobovs, Vilis Daudziņš, Baiba Broka, Guna Zariņa, Gundars Āboliņš, Regīna Razuma, Ģirts Krūmiņš, Ģirts Ēcis un citi. Komēdijā filmējušās arī citas sabiedrībā pazīstamas personas, piemēram, Kaspars Kambala, Intars Busulis un Andrejs Žagars.

Filmas radošajā komandā ir operators Jānis Eglītis, galvenais mākslinieks Kirils Šuvalovs (Krievija), scenārija līdzautore Maurīna Tomasa (Apvienotā Karaliste), producenti Ivo Ceplevičs, Jānis Kalējs un Sergejs Berdičevskis.