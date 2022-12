Notiks filmas 'Viņa teica' īpašais seanss un diskusija par #EsArī kustību Latvijā

Kinoteātrī "Kino Citadele" 12. decembrī pulksten 19 notiks filmas "Viņa teica" (She Said) īpašais seanss. Pēc filmas noskatīšanās notiks diskusija par #EsArī kustību Latvijā.

Kā "Delfi" informē rīkotāji, diskusijā piedalīsies literatūras žurnāla "Punctum" redaktore, rakstniece, izstāžu kuratore un #EsArī stāstu sērijas aizsācēja Laura Brokāne, publiciste, žurnāliste un #EsArī stāsta autore Agra Lieģe-Doležko, māksliniece un mākslas kritiķe Rasa Jansone, publicists un rakstnieks Ilmārs Šlāpins un izstādes un digitālās platformas "Lietisko pierādījumu muzejs" autore Laura Stašāne. Diskusiju vadīs LU pasniedzēja un publiciste Linda Curika.

Kā norāda organizatori, statistika liecina, ka Latvijā ar vardarbību dzīves laikā saskaras katra trešā sieviete. Turklāt, visticamāk, šī problēma ir daudz lielāka, jo puse no sievietēm, kas piedzīvojušas vardarbību, par to nevienam nav teikušas.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par šo problēmu arī seksuālā kontekstā, iedrošinātu upurus runāt par savu pieredzi un panāktu, lai sabiedrība kopumā atzīst nepieciešamību ierobežot varmākas visatļautību, žurnāls "Punctum" šī gada sākumā pievienojās #MeToo (#EsArī) kustībai, kura Latvijā līdz tam tā arī īsti nebija notikusi, aicinot radošajā sfērā strādājošās sievietes iesūtīt dokumentālus stāstus par seksuālas vardarbības pieredzi.

Pēc stāstu publicēšanas sociālajos tīklos notikušās diskusijas, sabiedrības pretreakcija un neretā vainas meklēšana seksuālās vardarbības upuru rīcībā, kas regulāri sastopama arī attieksmēs pret Latvija plaši izplatīto vardarbību ģimenē, liecina: par vardarbību un sabiedrības struktūrām, kas to padara iespējamu un tiecas attaisnot, ir jāturpina runāt, jo tikai izpratnes veicināšana ļaus šīs struktūras mainīt, uzsver rīkotāji.

Filma "Viņa teica" (She Said) stāsta par divu "New York Times" žurnālistu - Džodijas Kantoras un Meganas Touvijas veikto pētniecisko darbu un publikācijām, kas aizsāka #MeToo kustību ASV un pasaulē un atklāja patiesību par gadu desmitiem zināmo, taču noklusēto tēmu par seksuālo uzmākšanos sievietēm Holivudas filmu industrijas aizkulisēs. "Viņa teica" ir iedvesmojošs stāsts par drosmi, uzdrīkstēšanos runāt un meklēt taisnību, mainot pasauli mums visapkārt.

Filmas režisore – Marija Šrādere (Maria Schrader). Galvenajās lomās – "Oskara" balvas nominante Kerija Maligana (Carry Mulligan) un "Emmy" balvas nominante Zoji Kazana (Zoe Kazan).