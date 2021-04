Personības un kaislības uz lielā ekrāna. Piecas labākās aktrises, kas nominētas 'Oskaram'

Turpinot gaidīt ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremoniju 25. aprīlī, šoreiz vēršam uzmanību uz labākās aktrises nomināciju, kas tradicionāli, protams, ir viena no svarīgākajām visā ceremonijā.

Iepriekš jau aplūkojām labākā aktiera balvas kandidātus, kur izcēlās divas tendences – nominēto aktieru rasu un vecuma amplitūda un cīņa starp pieredzējušiem “Oskaru” īpašniekiem un jaunpienācējiem no neatkarīgā kino lauciņa. Lielā mērā to pašu varam attiecināt arī uz labākās aktrises “Oskara” pretendentēm, no kurām ar iegūtu zelta statueti arīdzan var lepoties divas aktrises, taču tas nenozīmē, ka viņu konkurentes būtu vājākas vai mazāk pieredzējušas.