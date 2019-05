Pirmizrādi piedzīvos filma par dzejnieku un tulkotāju Uldi Bērziņu

Kinoteātri "Splendid Palace" 21. maijā pulksten 19.00 pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma "Konstrukcijas" par izcilo dzejnieku un tulkotāju, Literatūras gada balvas 2019 laureātu Uldi Bērziņu, portālu "Delfi" informē filmas veidotāji.

Filma, ko veidojusi režisore Ilona Brūvere, stāsta par dzeju, mājām un ikdienu Bērziņu dzimtas namā Rīgā, Maskavas forštatē.

Līdz ar filmas pirmizrādi "Splendid Palace" tiks svinēta dzejnieka 75. dzimšanas diena, kas ir 17. maijā.

"Es redzēju sapni par mājām, sapni par valodu, kur tulkodami mēs nokaļam tiltus, pār kuriem tikt svešuma upei pāri," tā Uldis Bērziņš.

"Bērziņu nams ir demokrātiskas sabiedrības mikro modelis, katrs ģimenes loceklis savu dzīves telpu šeit iekārto atšķirīgi un ikviens no Bērziņiem to plāno neatkarīgi no otra. Filma ir stāsts par mājām, kas pastāv kā vienojošs centrs, bet katram šai namā, pēc Bērziņu valsts likumiem, pieder savs dzīvoklis. Uldim savs, viņa sievai Ļenai – savs, savs – meitas Unas ģimenei. Savs dzīvoklis dēlam – Ansim Ataolam.

Uldis dzejnieka cellēs tulko un raksta, Ļena strādā zinātnisku darbu ķīniešu filoloģijā. Bet Una, pēc lekcijām studentiem ķīniešu valodā, kopā ar vīru Ričardu apceļo pasauli. Uldim draugi turas vecie – vēl no jaunības laikiem, tie tad ir klāt godos un kad drauga plecs nepieciešams visvairāk. Arī dēla tiesā Uldim blakus ir vecie čomi – Viktors Avotiņš un Vilnis Baltiņš. Uldis nav vientuļš. Jauno gadu ģimene sagaida kopā ar lietuviešu radiem, Ulda draugiem un īpašu viesi – Jāni Rokpelni, ik stundu pasauli ieraugot tv ekrānā tik dažādu Latvijā, Krievijā, Ķīnā, Turcijā, Armēnijā, Arābu valstīs un Londonā," par filmu raksta režisore Ilona Brūvere.

Ķīnu pirmoreiz Una ierauga deviņdesmito gadu sākumā, kad Bērziņi vēl dzīvo Avotu ielā un, kāpelējot pa dzīvokļa durvju ailēm kā kokiem , viņa skandē pašas sacerētu pantiņu "Latvija, Latvija, tu mana dzimtene! Es nekad nebraukšu ne uz kādu ārzemi!" Tolaik top Ilonas Brūveres dokumentālā filma par Uldi Bērziņu "Lūgšana", kas vēl veidota Rīgas kinosudijā. Unai šai RDFS filmā ir septiņi gadi, un viņa sāk iet skolā, tāpat kā viņas meita Skaiste šodien.

Filmā "Konstrukcijas" Uldis Bērziņš lasa fragmentus no jaunākā krājuma "Idilles" "Neputna" izdevumā un filmas veidotāji izseko dzejnieka ikdienai un tulkošanas darbam pie senkastīliešu vēsturiskā eposa "Dziesma par manu Sidu".

Ilona Brūvere ir Nacionālās kinobalvas Lielais Kristaps laureāte dokumentālā kino režijā. Filmas operatori: Elīna Bandēna, Normunds Pavlovskis, Dāvids Smiltiņš, Ilona Brūvere, Baldūrs Apinis. Komponists Goran Gora. Skaņu režisors Mārcis Kreicmanis. Producents – "Kants komunikācijas".

Filmas regulārie seansi sākot no 23. maija kinoteātrī "Splendid Palace".