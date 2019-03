Režisores Ināras Kolmanes veidotā pilnmetrāžas spēlfilma "Bille" izdota DVD formātā, portālu "Delfi" informē filmu studijas "Deviņi" pārstāvji.

DVD redzama ne tikai filma, bet arī tās video aizkadri un fotogrāfa Jāņa Deinata filmēšanas laukumā uzņemtās bildes. DVD filmu iespējams skatīties ar subtitriem angļu un krievu valodā.

Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" uzņemtā Filmu studijas "Deviņi" spēlfilma "Bille", kura jau 2018. gadā saņēma Nacionālo kino balvu "Lielais Kristaps" kā labākā pilnmetrāžas spēlfilma, saņēmusi arī balvu "Kilograms kultūras" kategorijā "Kino". Savukārt filmas operators Jurģis Kmins par savu izcilo darbu saņemis prestižo The IMAGO International Award for Best Cinematography balvu kategorijā "Labākie jaunie operatori".

Spēlfilma "Bille" arī iekļuvusi 2018. gada Latvijas apmeklētāko filmu top desmitniekā, to noskatījušies jau vairāk nekā 63 tūkstoši skatītāju. Filma, kas tapusi pēc populārās rakstnieces Vizmas Belševicas daļēji autobiogrāfiskā romāna "Bille" motīviem, skatītājus ieved 30. gadu Ulmaņlaiku Latvijā, kur bagātajiem ir savas ielas, bet nabagajiem savas. Filmēšana norisinājās gan Rīgā – autentiskajā rakstnieces Vizmas Belševicas bērnības mājā Vārnu ielā, Vecrīgā, Sarkandaugavā un Maskavas forštatē –, gan Tērvetē, Tukuma apkaimē, Baldonē, Gulbenē un citur.

Lai vieglāk būtu iejusties Billes pasaulē, filmas "Facebook" lapā Bille the Film atrodama gan Billes tēva iecienītās ceptās "siļķes avīzē" un debesmannā video receptes, gan aktieru un filmēšanas komandas aizkulišu stāsti. Aktrise Lolita Cauka atceras, kā filmas provēs nejauši tika salīmēti viņas mati, Elīna Vāne piemin, ka filmā dzirdamo dzejoli nācies skaitīt vismaz 20 reizes, savukārt Vilis Daudziņš savam tēlam pat izdomājis dzīvesstāstu.

Titullomu filmā atveido Rūta Kronberga, Billes mammas lomā iejutusies Elīna Vāne, savukārt tēvu spēlē Artūrs Skrastiņš. Vecmāmiņas lomu atveido Lolita Cauka. Filmā piedalās arī citi pazīstami latviešu aktieri – Lilita Ozoliņa, Gundars Āboliņš, Guna Zariņa, Pēteris Liepiņš, Vilis Daudziņš, Maija Doveika, Ilze Vazdika, Dace Makovska, Dace Bonāte, Agris Māsēns, Leons Krivāns un citi.

Mazā Rūta atklāj, ka filmēšana bija nopietns darbs, turklāt "nav viegli attēlot meiteni, kas tu patiesībā neesi, kura ir daudz savādāka", savukārt filmas režisore Ināra Kolmane atceras, ka jau pēc pirmās tikšanās reizes Rūta palika atmiņā, jo spēja iejusties tēlā un izdzīvot to. Stāsts par septiņgadnieci Billi, kas par spīti grūtajai ikdienai un vecāku mīlestības trūkumam nezaudē dzīvesprieku un kopā ar draugiem dodas piedzīvojumos, savu starptautisko pirmizrādi piedzīvoja kinofestivāla "Tallinn Black Nights Film Festival". Filma tapusi kā Latvijas, Lietuvas un Čehijas kopražojums, pamata finansējumu saņemot Nacionālā Kino centra programmā "Latvijas filmas Latvijas simtgadei".

Filmas DVD diski pieejami gan grāmatnīcās un mūzikas ierakstu veikalos, gan internetā.