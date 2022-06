Traibekas filmu festivāla pirmizrādes piedzīvojušas Kairiša un Baumanes filmas

ASV, kino nozarē nozīmīgajā Traibekas filmu festivālā, pirmizrādi piedzīvojušas divas latviešu filmas - Viestura Kairiša jaunā spēlfilma "Janvāris" un Signes Baumanes animācijas mūzikls "Mans laulību projekts".

Viestura Kairiša jaunā filma "Janvāris", kas tapusi filmu studijas "Mistrus Media" paspārnē,

pirmizrādi ASV piedzīvoja 10. jūnijā. Klātienē bija pārstāvēti filmas veidotāji – režisors Viesturs Kairišs, filmas māksliniece Ieva Jurjāne, galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots, filmas producenti no "Mistrus Media" Inese Boka-Grūbe un Gints Grūbe, filmas izpildproducenti Mārtiņš Eihe un Agate Prozaroviča, filmas skaņu režisors Jonas Maksvīts. Pirmizrādi apmeklēja arī Latvijas Republikas vēstnieks ANO Andrejs Pildegovičs ar kundzi un daudzi industrijas pārstāvji, arī ASV un Ņujorkā dzīvojošie latvieši.

Filma Traibekas filmu festivālā piedalās starptautisko filmu konkursa skatē. Filmas jau plaši rezonējusi ASV medijos un kritiķu publikācijās. "Filma ir uzrunājoša no pirmā kadra līdz pēdējam," tā, atklājot filmas pirmizrādes seansu, teica Traibekas festivāla mākslinieciskais direktors Frederiks Bojers.

Jau ziņots, ka spēlfilmas "Janvāris" stāsts ir par astoņpasmitgadīgiem jauniešiem, kuri tiek ierauti Rīgā notiekošajos 1991. gada janvāra politiskajos notikumos. Filmas varoņi ir bezgala tālu no jebādas politiskās dzīves, taču apstākļi liek nonākt politikas un vēstures krustpunktā. "Es patiešām atceros sabiedrību, kas cīnās par savu brīvību laikā, kad mani draugi vienlaikus cīnījās par savu individuālo brīvību," tā izdevuma "The Messenger's" stāsta filmas režisors Viesturs Kairišs.

Lai arī filma stāsta par notikumiem pirms 30 gadiem, kritiķi vairākkārt norādījuši uz filmas aktualitāti.

"Filmas aktualitāte un režisora redzējums piesaistīs pasaules kinofestivālu programmu veidotāju interesi," atzīmējis ASV izdevums "Variety", "Kairišs atmodina pagātni 90. gadu Latvijā, kur valdīja sajūta, it kā nebūtu ne pamata zem kājām, ne griestu virs galvas. Filmai piemīt enerģija, kas to ievelk tagadnē," raksta izdevums "The Moveablfest".

Otra filma, kas nule piedzīvojusi pasaules pirmizrādi Traibekas filmu festivālā, ir animācijas režisores Signes Baumanes "Mans laulību projekts". Darbs, kas nodēvēts par animācijas mūziklu, festivāla oficiālajā konkursa programmā pirmizrādi piedzīvoja 11. jūnijā,

Filma tapusi "Studijā Lokomotīve", uz tās pirmizrādi Ņujorkā ieradies arī filmas producents Roberts Vinovskis. Līdz ar citiem filmas veidotājiem un pirmizrādes viesiem bija arī no ASV filmām un seriāliem plašai publikai pazīstamā latviešu izcelsmes aktrise Laila Robins, kas ierunājusi vienu no filmas tēliem, kā arī citi kino nozares pārstāvji.

Ietekmīgais ASV medijs "The New York Times" filmu "Mans laulību projekts" ierindojis savā festivāla izlasē.

"Neparastais animācijas mūzikls "Mans laulību projekts" apgriež kājām gaisā ierasti prozaiskos stāstus par jaunības romantiku. Latviešu scenāriste un režisore Signe Baumane izveidojusi impresionistisku pasauli, kurā zīmēti varoņi trīsdimensionālās ainavās meklē īsto mīlestību. Šajā aizraujošajā stāstā savijas pāri plūstošs dzīvīgums, dzirkstoša ironija un izglītojošs saturs. Un, ja reizēm šķiet, ka visa kā ir par daudz, tad tam par iemeslu ir tikai milzīgā iztēles pārbagātība," tā par filmu raksta "The New York Times".

"Filma, kas ir personīga un tieša, bet tai pat laikā arī līksma un muzikāla. Režisore miksē tradicionālo animāciju ar stop-motion un īstas, trīsdimensionālas dekorācijas ar digitālām tehnikām, lai izstāstītu savu, reizēm autobiogrāfisku, stāstu par mīlestību un laulību. Filma runā par psiholoģiskiem, kultūrā balstītiem vai citiem faktoriem, kas nosaka sievietes dzīvi agrākajā Austrumeiropā un, iespējams, arī jebkur citur pasaulē. Stāsts ir pilns humora, jo, kā uzsver Latvijā dzimusī un Ņujorkā dzīvojošā režisore - "Ja nevari dzīvē atrast neko smieklīgu, tad labāk nomirt," raksta spāņu žurnāliste, "Golden Globe Awards" pārstāve Rosio Ajuso (Rocio Ayuso).

Pilnmetrāžas animācijas filma pieaugušajiem "Mans laulību projekts" uzdod mūžīgo jautājumu – kas ir mīlestība, kā to atrast un saglabāt. Caur galvenās varones Zelmas attiecību stāstiem režisore pēta, kā veidojas jūtas un emocijas un to, kā to ietekmē bioloģija. Filmā darbojas 30 runājoši un dziedoši varoņi – kā atzīst pati Ņujorkā dzīvojošā latviešu režisore Signe Baumane, šis ir līdz šim ambiciozākais režisores projekts.

Zelmas balsi filmas versijā, kas nonāks uz Latvijas kino ekrāniem, ieskaņojusi Laura Čaupale, pārējās lomas ierunājuši tādi pazīstami aktieri kā Guna Zariņa, Ģirts Ķesteris, Kaspars Znotiņš, Zane Daudziņa, Regīna Razuma, Madara Botmane, Juris Kalniņš, Katrīna Pasternaka, Edgars Samītis, Dainis Grūbe un citi. Vienā no lomām būs dzirdama arī Linda Leen. Savukārt 23 filmas dziesmas iedziedājis meiteņu trio "Limonāde".

Abas filmas jau raisījušas būtisku ārvalstu izplatītāju uzmanību. Ar filmas "Mans laulību projekts" izplatīšanu pasaulē nodarbojas viena no zināmākajām filmu izplatīšanas kompānijām "New Europe Film Sales". Savukārt filmu "Janvāris" pasaules izplatīšanas tiesības iegādājusies viena no Eiropas vadošajām filmu izplatīšanas aģentūrām "Yellow Affair".

Kā uzsver kino zinātniece un Nacionālā Kino centra vadītāja Dita Rietuma, Ņujorkā notiekošais Traibekas festivāls ir starptautiski nozīmīgs kino dzīves notikums, kura programmā tiek demonstrētas spilgtu, oriģinālu pasaules autoru darbi. Festivāls kopš tā dibināšanas 2003. gadā ir cieši saistīts ar izcilā amerikāņu aktiera, Holivudas klasiķa Roberta de Niro vārdu – viņš ir viens no šī festivāla dibinātājiem.