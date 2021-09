Venēcijas kinofestivāla apbalvošanas ceremonijā sestdien ar festivāla galveno balvu "Zelta lauva" godalgota franču režisores Odrijas Divānas filma "L'Evenement" ("Notikums").

Par pasaules vecākā kinofestivāla galveno godalgu cīnījās 21 filma.

Lielo žūrijas balvu saņēma itāļu režisors Paolo Sorentīno par filmu "E stata la mano di Dio" ("Dieva roka").

Savukārt labākā režisora godalgu saņēma jaunzēlandiešu režisore Džeina Kempione par filmu "The Power of the Dog" ("Suņa spēks").

Godalgu par labāko scenāriju saņēma amerikāniete Megija Džilenhola par viņas režijas debijas darbu "The Lost Daughter" ("Zudusī meita").

Labākās aktrises godalgu par veikumu Pedro Almodovara filmā "Madres paralelas" ("Paralēlās mātes") saņēma spāņu aktrise Penelope Krusa, bet labākā aktiera godalgu - filipīniešu zvaigzne Džons Arsilja par veikumu Erika Mati krimināltrillerī "On the Job: The Missing 8" ("Darbā: Pazudušie 8").